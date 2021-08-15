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Довгі вихідні на День Незалежності 2021: які дні і коли будемо відпрацьовувати

Автор: Світлана Мащенко

24 серпня 2021 року українці відзначать ювілейну 30-ту річницю Незалежності. Головне свято країни буде у вівторок, тому вихідними будуть чотири дні поспіль. Правда, один з них доведеться відпрацювати.

Календар вихідних і робочих днів, які свята ми відзначимо в серпні - читайте нижче в нашому матеріалі.

Вихідними стануть 21, 22, 23 і 24 серпня. А також 29 число.

Суботу, 28 серпня українцям доведеться відпрацювати, незважаючи на те, що 23 серпня також свято - День Державного Прапора України.

А ось сьогодні, 15 серпня в Україні відзначається День археолога. Якщо у вас є друзі або близькі, зайняті в цій професії, обов'язково привітайте їх!

Колаж РБК-Україна: Календар свят на серпень 2021

Які важливі свята ми ще відзначимо в серпні 2021

  • 19 серпня - Яблучний спас; Преображення Господнє; День пасічника
  • 23 серпня - День Державного Прапора України
  • 24 серпня - День Незалежності України
  • 27 серпня - закінчення Успенського посту
  • 28 серпня - Успіння Пресвятої Богородиці; День авіації України; День далекобійника
  • 29 серпня - Горіховий (Хлібний) Спас; День шахтаря.

Раніше ми писали, скільки свят і вихідних днів нас чекає у вересні 2021, і чи будуть додаткові дні для відпочинку.

Також повідомлялося, що над Києвом літали реактивні літаки і гігантська "Мрія". Пізніше з'ясувалося, що авіатехніку готували до святкового виступу.

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