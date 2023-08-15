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Узнайте, вредна ли на самом деле консервация

Новина українською →
Вторник 15 августа 2023 12:48
Узнайте, вредна ли на самом деле консервация Фото: Вредна ли для здоровья консервация (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Сейчас многие эксперты и блогеры сообщают, что консервация вредна для здоровья. Но это не совсем так. Домашние консервированные овощи и фрукты не несут в себе зла, так как содержат много клетчатки.

Как сделать консервацию более здоровой рассказала в Instagram кулинар Дарья Дорошкевич.

Почему консервация не вредна

Дарья сообщила, что весной закончила курс в медицинской школе Гарварда, где уверяют, что нет ничего плохого в домашней консервации.

Что важно знать:

  • домашняя консервация, сделанная вами, состав которой вы знаете - это лучший вариант
  • контролируйте количество сахара и уксуса, соли, которых иногда очень много в рецептах
  • есть нефильтрованные уксуса, которые начали продаваться в украинских магазинах
  • контролируйте количество масла в консервации, потому что иногда его очень много, что значительно повышает калорийность

"Поэтому просто стоит думать о том, сколько масла, сахара и соли в рецепте. И какой уксус вы используете. И спокойно употреблять в пищу овощи зимой в виде консервации", - резюмировала эксперт.

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Ранее врач рассказал, какое мясо он считает самым полезным, а какое - вредным.

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