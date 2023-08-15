Узнайте, вредна ли на самом деле консервация
Сейчас многие эксперты и блогеры сообщают, что консервация вредна для здоровья. Но это не совсем так. Домашние консервированные овощи и фрукты не несут в себе зла, так как содержат много клетчатки.
Как сделать консервацию более здоровой рассказала в Instagram кулинар Дарья Дорошкевич.
Почему консервация не вредна
Дарья сообщила, что весной закончила курс в медицинской школе Гарварда, где уверяют, что нет ничего плохого в домашней консервации.
Что важно знать:
- домашняя консервация, сделанная вами, состав которой вы знаете - это лучший вариант
- контролируйте количество сахара и уксуса, соли, которых иногда очень много в рецептах
- есть нефильтрованные уксуса, которые начали продаваться в украинских магазинах
- контролируйте количество масла в консервации, потому что иногда его очень много, что значительно повышает калорийность
"Поэтому просто стоит думать о том, сколько масла, сахара и соли в рецепте. И какой уксус вы используете. И спокойно употреблять в пищу овощи зимой в виде консервации", - резюмировала эксперт.
Читайте также, вот какая еда-"пустышка" угрожает украинцам.
Ранее врач рассказал, какое мясо он считает самым полезным, а какое - вредным.