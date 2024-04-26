"Дизлайк и отписка". Славу Демина захейтили за интервью со скандальной Алхим, которая любит Путина

Ведущий Слава Демин нарвался на волну критики после записи интервью со скандальной блогершей Анной Алхим, которая ранее называла Путина "красавчиком", и, судя по ее недавним высказываниям о российском диктаторе, мнение свое она не изменила.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью звезды соцсетей для YouTube-канала "Слава+".
Так, Алхим продолжает пробивать дно. На этот раз она выдала, что до сих пор считает Путина "самым влиятельным политиком", утверждая, что он "нагибает весь мир".
"Чтобы не вырвали это из контекста и снова не понесся хейт. Я до сих пор не могу понять, почему весь мир не может это остановить и пляшет под эту дудку? Можно остановить одной минутой, одним днем, одной секундой! Можно закончить и люди перестанут умирать. Третий год войны уже идет и люди до сих пор подстраиваются!", - сказала Анна.
Анна Алхим (фото: instagram.com/anna_alkhim)
"К нам прилетела ракета, мы дали ответ и потом за этот ответ мы расхлебываем еще две недели, нас просто стирают. Мы не можем даже дать ответ. Мы разве не подстраиваемся? Откуда такое влияние и откуда такая власть, что он нагибает весь мир? Ну как? Я может что-то не так говорю, но я говорю так, как я понимаю. Почему это не может остановить весь мир", - продолжила она.
Снова привлекла внимание блогерша своим заявлением относительно украинского языка.
Инфлюенсерка отметила, что каждый человек имеет право выбирать язык общения по своему усмотрению, включая возможность использования русского языка, даже в государственных учреждениях.
Она отказывается переходить на украинский, считая, что это лишит ее своей идентичности и потеряет интерес аудитории.
Анна Алхим (фото: instagram.com/anna_alkhim)
Кроме того, Алхим обвинила СМИ в давлении на нее по этому вопросу, утверждая, что без него она бы по собственному желанию общалась на родном языке.
"Если я хочу говорить на русском, то никто это не может мне запретить. Я не поддерживаю обязательный украинский ни в медиа, ни в госучреждениях", - заявила знаменитость.
Также блогера высказалась относительно песен отечественных исполнителей.
"Честно, половина украинских песен - полный шлак, я не могу это слушать. Есть украинские песни, которые мне действительно нравятся. Ну, а другая половина - полнейшее "дерьмо", - сказала Анна.
В комментариях под видео юзеры осудили Славу Демина за то, что он "тянет этот мусор в эфир".
Алхим - известная украинская блогерша из Днепропетровщины, которая попала в базу "Миротворец" из-за высказывания своей поддержки президенту РФ Путину и отрицания российской агрессии.
Анна неоднократно была замешана в различных скандалах. Так, например, в мае прошлого года она разместила в Instagram информацию о больнице в Днепре, где, по ее словам, находились украинские военные.
Вскоре после этого российские оккупанты нанесли удар по этой больнице. Однако блогер не признала своей вины, а начала оправдываться, указывая, что подобную информацию публиковали и другие инфлюенсеры.
В ответ на критику она обвинила украинцев, назвав их "тупорылым стадом".
Анна Алхим (фото: instagram.com/anna_alkhim)
В августе 2023 года Алхим обратилась к жителям Ровенской, Волынской, Тернопольской, Хмельницкой, Львовской и Закарпатской областей и охарактеризовала их как "завод д*билов под названием "Почему не на государственном?".
Ее возмутило то, что именно в этих регионах украинцы общаются на украинском языке. Кроме того, она выразила недовольство тем, что они требуют от других граждан того же самого.
В конце прошлого года инфлюенсерка рекламировала пропагандистский сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте".
Впоследствии Анна попала в новый скандал, сняв видео на фоне аллеи памяти погибших военных под российскую музыку.