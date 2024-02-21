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Затопили соседи? Адвокат рассказала, как действовать, чтобы вернуть деньги за имущество

Среда 21 февраля 2024 17:53
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Затопили соседи? Адвокат рассказала, как действовать, чтобы вернуть деньги за имущество Что делать, когда затопили соседи (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Ситуации, когда соседи затопили квартиру, случаются часто. Главная неприятность состоит в том, что обычно это происходят ночью или днем - когда вы на работе. Следует знать, как действовать, когда затопили соседи и отказываются возмещать ущерб.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, как поступить, чтобы возместить средства за поврежденное имущество.

При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница адвоката Марины Василец и сайт Бесплатной юридической помощи.

Алгоритм действий

Сначала нужно установить причину "потопа". Если это возникло в пределах вашей квартиры, то за устранение последствий и ремонтные работы будете отвечать вы.

Однако если это возникло по вине соседа, то претензию необходимо предъявлять ему.

Также, если виновником затопленных квартир есть соседи, необходимо зафиксировать такой факт, а именно составить акт. Для этого нужно обратиться к балансодержателю (ЖЭК или ОСМД) для того, чтобы соответствующая комиссия составила акт о затоплении квартиры.

Такой акт должен содержать информацию о причинах причиненного вреда, перечень поврежденных вещей, объемы необходимого ремонта и обязательно подписи членов комиссии, владельцев понесшей ущерб квартиры, владельцев квартиры по вине которых произошел потоп.

Адвокат рекомендует, кроме акта, иметь фото или видеоматериалы повреждений, нанесенных в результате потопа. Важно, чтобы на фото или видео были отображены не только последствия потопа, но и причины.

Важно, чем подробнее будет зафиксировано повреждение, тем лучше. Свидетельские показания также могут быть доказательством.

Что еще можно сделать

К тому же, можно провести экспертное исследование соответствующим экспертным учреждением. Ведь если соседи, по вине которых ваше жилье было затоплено, отказываются добровольно возмещать ущерб, то можно обратиться в суд.

Тогда более надежным доказательством будет заключение экспертного исследования, если суд выявит неправильное оформление акта и определит его ненадлежащим доказательством.

Поэтому, если виновное лицо отказывается устранять вред добровольно, обращайтесь с иском в суд по зарегистрированному месту жительства или пребыванию виновника.

Как действует медиация

В то же время, можно воспользоваться процедурой медиации. Медиация - это метод разрешения споров с привлечением посредника (медиатора), который помогает сторонам конфликта наладить процесс коммуникации и проанализировать конфликтную ситуацию таким образом, чтобы они сами смогли выбрать тот вариант решения, удовлетворяющий интересы всех участников конфликта.

Если стороны конфликта соглашаются на медиацию и добровольно приходят к согласию, то можно заключить медиационное соглашение (договор) о возмещении убытков.

Соглашение может заключаться в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению.

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