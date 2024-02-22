Дизайнеры рассказали, какие цвета стен улучшают настроение и снижают стресс

Цвет краски для стен дома позволяет относительно доступно выделить квартиру. Некоторые цвета способны влиять на настроение человека. Поэтому при ремонте нужно это учесть.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Homes & Gardens .

Какие цвета поднимают настроение

Есть так называемые "счастливые оттенки", в которые входят спокойные теплые цвета.

Нежно-розовый обладает способностью физически успокаивать, а желтый наполнен энергией и ассоциируется с солнечным светом.

Дизайнер Таш Брэдли рассказала, для того чтобы цвет влиял на ваше настроение, не надо им красить всю комнату. В частности это могут быть небольшие акценты.

Если вам не нравятся яркие тона и какие-либо пастельные оттенки, то дизайнеры советуют выбрать сдержанные и естественные.

"Зеленый цвет часто называют нейтральным от природы. Он связывает нас с природным миром и помогает нам расслабиться. В сочетании с мягким желтым он мгновенно поднимает настроение", - говорит эксперт.

Такие цвета отлично подойдут для гостиной, спальни или детской комнаты. Это хорошие альтернативы мягкому белому, которые создают уютную и привлекательную атмосферу.

Важно учитывать, как вы используете каждую комнату и как вы хотите в ней чувствовать себя.

Например, в спальне ощущение спокойствия и отдыха может быть тем, что делает вас самым счастливым в конце долгого дня, когда вы хотите отдохнуть. Для этого дизайнер советует выбрать теплый зеленый с желтыми оттенками.

Для бодрости в ванне используйте небесно-голубые оттенки. Голубой может стимулировать и пробуждать разум.

Какие цвета портят настроение

Красный цвет ассоциируется с опасностью. Один из самых агрессивных цветов в истории, провоцирует злобу. Это на уровне подсознания, но тело откликается на цвет физиологически.

В группу черного отнесем условно насыщенный темно-синий и другие глубокие темные, считается, что такой цвет стимулирует мозг. Но при этом в таком помещении невозможно расслабиться.

Темно-синий тон подбадривает, но не дает расслабиться.