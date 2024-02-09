Дизайнер раскрыла секреты, как обустроить кухню своей мечты

Тренды в дизайне кухонь

Дизайнер Джессика Эванс заявляет, что насыщенные цвета занимают центральное место в трендах этого года. А именно: сапфирово-голубой, изумрудно-зеленый и темно-сливовый.

Эти цвета можно сочетать с металлическими латунными ручками шкафа и естественными деревянными оттенками для создания изящного фона.

Для более традиционного интерьера кухни следует выбирать тепло-бежевый цвет с теплыми терракотовыми акцентами.

"Эти вечные цвета хорошо сочетаются с разными стилями, поэтому их легко включить в свое пространство", - говорит Эванс.

Также она рекомендует в интерьер внести каскадные растения, расположенные в подвесных корзинах, а еще выращивать зелень на подоконнике.

"Богатое освещение может помочь выделить разные зоны. Тем, кому выгоден кухонный остров, уместно обустроить подвесные светильники, свисающие с потолка над этой зоной", - говорит дизайнер.

Изумрудно-зеленый цвет в этом году в тренде (фото: Freepik)

Эксперт советует поэкспериментировать с несколькими типами освещения, чтобы создать персонализированное пространство, которое подойдет вашему дому.

Зоны на кухне дизайнер советует оставлять открытыми, это зрительно увеличит помещение.

"Это создает минималистическое кухонное пространство и помогает сделать кухню более просторной и организованной. Современные кухни делают огромный смещение в сторону экологичности, природных элементов и новых технологий, чтобы облегчить жизнь. Если планируете изменить кухню в этом году, учитывайте эти тенденции, когда будете выбирать дизайн", - добавляет Джессика.

Подвесные светильники стоит разместить над островком (фото: Freepik)