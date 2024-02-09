Дизайнер раскрыла секреты, как обустроить кухню своей мечты

Дизайнеры единогласно заявляют, что стоит отказаться от стерильно-белого цвета в интерьере кухонь, чтобы не создавать простор, напоминающий медицинское помещение. Вместо этого следует отдать предпочтение насыщенным тонам.
О главных трендах в дизайне кухни рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Express.
Дизайнер Джессика Эванс заявляет, что насыщенные цвета занимают центральное место в трендах этого года. А именно: сапфирово-голубой, изумрудно-зеленый и темно-сливовый.
Эти цвета можно сочетать с металлическими латунными ручками шкафа и естественными деревянными оттенками для создания изящного фона.
Для более традиционного интерьера кухни следует выбирать тепло-бежевый цвет с теплыми терракотовыми акцентами.
"Эти вечные цвета хорошо сочетаются с разными стилями, поэтому их легко включить в свое пространство", - говорит Эванс.
Также она рекомендует в интерьер внести каскадные растения, расположенные в подвесных корзинах, а еще выращивать зелень на подоконнике.
"Богатое освещение может помочь выделить разные зоны. Тем, кому выгоден кухонный остров, уместно обустроить подвесные светильники, свисающие с потолка над этой зоной", - говорит дизайнер.
Эксперт советует поэкспериментировать с несколькими типами освещения, чтобы создать персонализированное пространство, которое подойдет вашему дому.
Зоны на кухне дизайнер советует оставлять открытыми, это зрительно увеличит помещение.
"Это создает минималистическое кухонное пространство и помогает сделать кухню более просторной и организованной. Современные кухни делают огромный смещение в сторону экологичности, природных элементов и новых технологий, чтобы облегчить жизнь. Если планируете изменить кухню в этом году, учитывайте эти тенденции, когда будете выбирать дизайн", - добавляет Джессика.
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