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В "Дії" стартовало голосование за членов жюри Евровидения 2023: кто в списке

Отдать свой голос можно до 7 ноября включительно (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

В приложении "Дія" появилась возможность проголосовать за состав жюри на Нацотборе на Евровидении 2023 года. В списке кандидатов девять украинских звезд.

Об этом сообщают на сайте приложения.

Кто из кандидатов?

В списке представлены девять имен украинских знаменитостей. Среди них:

  • DZIDZIO
  • Джамала
  • Тина Король
  • Юлия Санина
  • Тарас Тополь
  • Злата Огневич
  • Валерий Харчишин
  • Константин Томильченко
  • Екатерина Павленко (Monokate)

Как проголосовать?

Для того чтобы проголосовать, следует в приложении открыть раздел "Услуги" и выбрать "Опросы". Перед вами предстанут все претенденты с краткими описаниями.

Принять участие в опросе смогут находящиеся в Украине или за рубежом пользователи "Действия". Успейте сделать свой выбор в приложении до 7 ноября. Свой выбор сделали уже около 30 000 украинцев.

После завершения опроса сформируют рейтинг кандидатов в жюри. Три кандидата, которые наберут больше голосов, войдут в состав жюри Нацотбора и вместе с украинцами будут выбирать артиста, который представит Украину на Евровидении в Ливерпуле.

Пока лидирует победительница Евровидения Джамала, на втором месте Екатерина Павленко, известная как солистка группы "Go_A", а третье место занимает фронтвумен "The Hardkiss" Юлия Санина.

Напомним, что Евровидение 2023 года проведут в Ливерпуле на 11-тысячной арене M&S Bank Arena. Ежегодный песенный конкурс состоится в поддержку Украины.

Ранее мы рассказывали, какие страны отказались от участия в соревновании через Россию и Белоруссию.

Читайте также о новых правилах национального отбора на Евровидение в Украине.

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