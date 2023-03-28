Дойдет до минусов? Синоптики ошарашили новым прогнозом на Пасху

Пасха будет холодной?

Ресурс Gismeteo в прогнозе на месяц (по данным для Киева) указывает, что с 13 по 16 апреля возможно похолодание днем до +4+8, а ночью не исключены заморозки. Впрочем, после праздников станет стабильно тепло до конца апреля, +13+19 градусов.

Отметим, что ближайшее похолодание следует ожидать 28-31 марта: вероятен мокрый снег и ночные заморозки.

Скриншот: gismeteo

Прогноз на апрель

Народный синоптик Станислав Щедрин в Facebook прогнозирует, что апрель начнется с похолодания. Вероятный снег, в частности, в Карпатах.

На Пасху синоптик конкретного прогноза не дает, но отмечает, что со второй декады апреля по всей стране начнется тенденция почти летней погоды.

"Температура все чаще будет на уровне +15+20 градусов. Периодически будут ливни, кое-где с грозами. Также до конца апреля будет ветрено", - отметил синоптик.

Вера Балабух, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии УкрГМИ ГСЧС Украины и НАН Украины, прогнозирует, что весна в целом будет теплой. Это связано с изменением климата, обусловленным человеческой деятельностью, а также с таким процессом, как Ла-Нинья, влияющим на погоду многих регионов, и Украины.

В Укргидротметцентре прогнозируют, что в целом апрель будет теплее нормы на 1,5-2 градуса.