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Названы продукты, которые помогут бросить курить. Они вызывают отвращение к сигаретам

Фото: Что поможет бросить курить (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Курение это очень плохая привычка, влияющая на весь организм. Бросить курить могут помочь некоторые продукты питания.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на слова врача Ашвина Шарма Daily Express.

Какие продукты помогают бросить курить?

Несмотря на то, что они не полностью избавляют тягу к никотину, эти продукты могут помочь облегчить процесс отказа.

"Известно, что молочные продукты, такие как молоко и йогурт, делают сигареты менее привлекательными, поэтому потребление их, когда возникает тяга, может снизить желание курить", - рассказал доктор Шарма.

Овощи, такие как морковь и сельдерей, также попадают в эту категорию - эти продукты не только отвлекают вас, но они также снабжают клетчаткой и другими питательными веществами, поддерживая ваше общее здоровье.

"Жевательная резинка или сосание мятных конфет может помочь справиться с тягой, подобно никотиновой жвачке. Кроме того, чай с женьшенем продемонстрировал потенциал в уменьшении влияния никотина, что может снизить привлекательность курения", - отметил врач.

Доктор Шарма также подчеркнул возможные побочные эффекты отказа от курения, а также предлагает стратегию борьбы с этими проблемами.

Многие испытывают симптомы абстиненции, такие как раздражительность, тревога, повышенный аппетит и трудности со сном. Это потому, что никотин является стимулятором, ускоряющим метаболизм, а его отсутствие замедляет его, что часто приводит к увеличению веса.

Чтобы справиться с этими последствиями, использование никотинзаместительной терапии (НЗТ), например пластырей или жевательной резинки, может помочь облегчить тягу, пока ваше тело борется.

Регулярные физические упражнения, такие как ходьба или легкие силовые тренировки, не только сжигают калории, но и высвобождают эндорфины, улучшая настроение и уменьшая желание курить.

Не забывайте о правильном питании и здоровых перекусах, чтобы побороть тягу к никотину.

 

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