Странные законы, существующие только в Северной Корее: 5 бессмысленных запретов

Закон о вероисповедании

В Конституции КНДР провозглашена свобода религии. На самом же деле все религии были жестоко подавлены. Христианство с начала КНДР воспринималось корейцами как враг коммунизма, а тысячи христиан были убиты.

За чтение Библии или Корана могут посадить в тюрьму или даже казнить. Такие случаи были и не единожды.

Неровное классовое распределение

В Северной Корее существуют три группы населения, которые распределены по социальному и финансовому статусу.

К первой группе относятся представители политической и социальной элиты. Они могут самостоятельно выбирать, где им учиться, работать, а еще наделены правом занимать высшие государственные должности.

Вторая группа - это обычные граждане КНДР, что-то похожее на средний класс. А третья группа - это преступники, политическая оппозиция и общественные активисты. Более того - в этот список входит все их окружение: семья, друзья и знакомые.

Запрет на выезд за границу

Уехать из тоталитарного государства корейцы почти не могут. Для этого нужно иметь официальное разрешение от высшего руководства, что почти невозможно. А пограничники наделены полномочием убить на месте тех, кто попытается обойти этот закон.

Запрет на поездки внутри страны

Жители Северной Кореи не могут просто так путешествовать по своей стране. Для того чтобы выехать из своего города или села, нужно иметь серьезное основание. Сделать это можно с целью работы или обучения, и то только для лиц первого класса.

Контроль причесок у женщин и мужчин

В 2013 году на государственном уровне были выбраны те прически, которые граждане могут носить. В их числе 18 женских и 10 мужских вариаций.

Существует также неписаный закон, говорящий, что женщины должны укорачивать волосы после замужества. Таким образом власть якобы борется с аморальным и развратным поведением.