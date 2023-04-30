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Смотрите, какой станет Украина после восстановления. Новые проекты для разрушенных городов (фото)

Как будут выглядеть разрушенные города после восстановления (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

В столице презентовали проекты восстановления для разрушенных войной локаций в Ахтырке, Тростянце и Ичне. Все работы создали участницы образовательного курса "Урбанистика". Лучшие проекты доработают команды экспертов и предложат местным властям реализовать их в жизнь.

Об этом стало известно со страницы организаторов проекта STEM is FEM в Facebook.

Дом культуры в Ахтырке

8 марта 2022 года Россия ночью сбросили бомбы на центр Ахтырки, что в Сумской области. Вместе с домами городского совета, музея был разрушен и дом культуры. Это сооружение пережило две Мировые войны - во время первой здесь был расположен госпиталь, а во время Второй - одну стену повредил вражеский снаряд.

Местные власти практически сразу после атаки заявили о желании восстановить здание и близлежащую территорию.

Участнице проекта предложили следующий вариант обустройства данного участка.

Дом культуры после российской бомбы (скриншот okhtyrka.net)

Так может выглядеть территория вокруг дома культуры в Ахтырке (фото: Урбанистика)

Привокзальная площадь в Тростянце

Тростянец Сумской области был месяц под оккупацией российских войск в прошлом году. Город претерпел значительные разрушения. В частности, очень пострадала привокзальная площадь.

На железнодорожном вокзале находился штаб оккупантов. А на самой площади было очень много вражеской военной техники. Но украинские воины уничтожили и штаб, и технику врага, и освободили город.

В будущем привокзальная площадь может выглядеть так.

Проект восстановления привокзальной площади в Тростянце (фото: Урбанистика)

Городской парк в Ичне

Ичня находится на юге Черниговщины. Уже в первые дни полномасштабной войны Ичнянская община была оккупирована российскими войсками, а через села общины проходили военные колонны врагов.

Городской парк является одним из центральных мест отдыха в Ичне. Авторы проекта предлагают обустроить его следующим образом.

Проект обустройства городского парка в Ичне (фото: Урбанистика)

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ИчняАхтыркаТростянец