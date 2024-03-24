Смотрите, как выглядел Высокий Замок во Львове 100 лет назад (фото)

Туристы, которые впервые приезжают во Львов, часто удивляются, когда в парке Высокий Замок не видят старинной крепости. На самом деле, на Замковой горе остались руины древнего стены, но вот сам Высокий Замок - это искусственный холм, который начали насыпать в 1869 году в честь 300-летия Люблинской унии.

Как когда-то выглядел Высокий Замок

11 августа 1869 года поляки заложили основу в виде краеугольного камня, на котором высекли гербы с надписью: "Свободные со свободными, равные с равными - Польша, Литва и Русь объединены Люблинской унией 12 августа 1569 года". Холм насыпали в течение 5 лет.

Меценатом этого проекта выступил польский политик Францишек Смолько. Однако ни он, ни тогдашние историки не учли, что насыпь холма уничтожит часть остатков замка. Это фактически сделало невозможным основательное исследование этого памятника.

Насыпь повысила высоту Замковой горы до 413 м над уровнем моря. Это сделало ее более видимой с большого расстояния. Холм засадили деревьями, а на вершине обустроили смотровую площадку, откуда открывается панорама города. Это место стало одной из туристических визиток Львова.

Высокий Замок (фото: www.032.ua)

Высокий Замок начало ХХ ст. (фото: photomuseum.lviv.ua)

Вид на холм и остатки замка в межвоенные времена, открытка 1920-х гг. (фото: photo-lviv.in.ua)

Трамвайный маршрут на Высокий Замок, 1912 года (фото: Facebook/Ретро-Львов)

Трамвайный маршрут на Высокий Замок (фото: с архива Евгения Ипатова)

Какой была крепость на Замковой горе

Исторические источники утверждают, что первая крепость возникла на Замковой горе во времена галицко-волынского князя Льва Даниловича. Ее назвали Высокий Замок, потому что на берегу реки Полтвы был Низкий замок. По приказу польского короля Казимира III Высокий замок был выстроен из камня.

В 1648 году гору и замок завоевали козаки во главе с Максимом Кривоносом. Во время штурма Львова шведским войском короля Карла XII замок никто не защищал и в течение XVIII века он превратился в руину. А в XIX веке из его стен забирали камни для строительства и мощения улиц.

Руины замка, фото 1906-1916 гг. (фото: photo-lviv.in.ua)

Высокий Замок на гравюре ХVII ст. (фото: Википедия)

Высокий Замок, гравюра XVII ст. (фото: Википедия)