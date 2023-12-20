Смотрите, как выглядели украинские рождественские открытки в начале ХХ века (фото)

Первые открытки в мире появились еще в конце ХVIII века. Потом их начали печатать до каждого большого праздника. Одними из самых эффектных являются рождественские серии. Они отличаются высоким художественным качеством и креативными мотивами.
Старинными украинскими открытками делится РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Violity в Instagram.
Первая массовая открытка была выпущена в 1843 году в Лондоне по заказу Генри Коула. Он всегда писал поздравления своим многочисленным друзьям и родственникам от руки.
Когда он уже с этим не смог справляться, он поручил Джону Калькотту Хорсли нарисовать открытку. На ней были изображены бедняки, получающие еду и одежду. В центре открытки была счастливая семья, которая обнявшись, сидела и пила вино.
На украинских территориях в больших объемах открытки появились в конце ХІХ - начале ХХ ст. Это связано с распространением почтового обращения. Украинские поздравительные открытки печатали, в частности, в краковском издательстве "Салон польских художников".
"Рождественская открытка - скромный прямоугольник бумаги, вмещающий самые заветные желания, самые теплые слова для близких, долгожданные новости, поздравления, надежды на будущее", - пишут коллекционеры.
Украинская открытка вобрала в себя не только нашу культуру и традиции, но и исторические реалии: бурные времена мировых войн, национально-освободительной борьбы и натиск советской пропаганды.
"Некоторые художники, чьи работы украшают старые праздничные открытки, подверглись репрессиям, и даже нынешняя война отразилась на наших почтовых карточках", - заявляют эксперты.
Они делятся старинными рождественскими открытками.
Также в группе показали современную украинскую рождественскую открытку, отражающую реалии войны. Вероятно, она станет очень ценной у коллекционеров.
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