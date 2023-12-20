Смотрите, как выглядели украинские рождественские открытки в начале ХХ века (фото)

Какими были украинские рождественские открытки в прошлом веке

Первая массовая открытка была выпущена в 1843 году в Лондоне по заказу Генри Коула. Он всегда писал поздравления своим многочисленным друзьям и родственникам от руки.

Когда он уже с этим не смог справляться, он поручил Джону Калькотту Хорсли нарисовать открытку. На ней были изображены бедняки, получающие еду и одежду. В центре открытки была счастливая семья, которая обнявшись, сидела и пила вино.

На украинских территориях в больших объемах открытки появились в конце ХІХ - начале ХХ ст. Это связано с распространением почтового обращения. Украинские поздравительные открытки печатали, в частности, в краковском издательстве "Салон польских художников".

"Рождественская открытка - скромный прямоугольник бумаги, вмещающий самые заветные желания, самые теплые слова для близких, долгожданные новости, поздравления, надежды на будущее", - пишут коллекционеры.

Украинская открытка вобрала в себя не только нашу культуру и традиции, но и исторические реалии: бурные времена мировых войн, национально-освободительной борьбы и натиск советской пропаганды.

"Некоторые художники, чьи работы украшают старые праздничные открытки, подверглись репрессиям, и даже нынешняя война отразилась на наших почтовых карточках", - заявляют эксперты.

Они делятся старинными рождественскими открытками.

Украинские открытки прошлого века (фото: Instagram/Violity)

Также в группе показали современную украинскую рождественскую открытку, отражающую реалии войны. Вероятно, она станет очень ценной у коллекционеров.

Воин ВСУ на рождественской открытке (фото: Instagram/Violity)