Смотрите, как выглядела река Лыбедь в Киеве в 50-е года: уникальное фото

Как выглядела река Лыбедь 73 года назад

"Река Лыбидь в 50-е. Фото сделано в районе цирка", – сказано в сообщении.

На фотографии вы можете увидеть, какой была эта река в те годы.

Так выглядела река Лыбедь 73 года назад (фото:facebook.com/spraga.info)

История речки Лыбедь

В древности Лыбедь являлась одной из самых прозрачных рек столицы. Есть исторические данные, что об этом притоке Днепра писали еще в 968 году.

Отмечается, что реку назвали в честь создательницы столицы. В частности, сестры Щека, Хорива и Кия — Лыбедь.

Река Лыбедь по данным разных источников берет свое начало в озере в парке "Отрадный", хотя, вероятнее всего, ее истоками являются источники, а сегодня канализационный коллектор ливневой канализации на перекрестке улиц Радищева и Светлогорской вблизи бульвара Вацлава Гавела.

В древние времена это была судоходная река, затем она постепенно мелела, а русло ее уменьшалось. Процесс углубления русла реки под землю начался еще в царское время, первым участком был район красного корпуса Университета Шевченко, а в 1934 году река практически полностью опустилась под землю.

Интересен тот факт, что она практически не замерзает, это обусловлено ее подземной частью и ливнем теплых вод. Сегодня длина реки – почти 17 километров, из которых всего 380 метров находятся в своем естественном русле, остальная часть реки опущена в подземные и наземные бетонные коллекторы.

Так выглядела река при загрязнении (фото: kyiv.name)

К сожалению, река уже неоднократно окрашивалась в ядовито-зеленый цвет, а также оранжевый цвет. Это связано с утечками в тепловых сетях.