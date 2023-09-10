Смотрите, как выглядит заброшенное село-призрак, которое полностью поглотила природа: фото и видео

Почему село стало призраком

В 1980-е годы в Хутуване проживало около 2 тыс. человек. Многие семьи занимались рыбалкой. Промысел развивался настолько хорошо, что в поселении появился собственный порт для рыбацких лодок и грузовых судов, доставлявших рыбу с острова на материк. Однако за годы массового отлова рыбы, ее количество резко уменьшилось, что существенно повлияло жизнь местных.

Уже через 10 лет основная деятельность архипелага больше не могла прокормить семьи. Жители Хутуван начали массово переселяться в перспективные регионы. А когда в селе осталось только 30 человек, власти закрыли транспортные пути в населенный пункт. Тогда поселения покинули даже самые преданные жители.

Некоторое время там оставался только один житель - рыбак жил уединенно, без электричества. Уже тогда природа начала поглощать деревню.

(фото: Instagram.com/everyverything)

Вот так выглядит Хутуван сейчас (фото: Instagram.com/ orangeglasses)

Покинутое село стало туристическим объектом

Покинутое село за три десятилетие превратилось в джунгли. Чем меньше в Хутуване было жителей, тем больше там появлялось диких животных, грызунов и змей. Птицы начали гнездиться на жилищах, а сами дома медленно покрывались растениями - преимущественно плющом и виноградом.

Через несколько десятилетий село полностью поглотила природа. Китайцы его сейчас называют "Вуренкун", что означает "село без людей", но со временем в селе все-таки начали появляться люди - место привлекло много туристов. Сначала это были одиночные путешественники, а сейчас туда отправляют целые туры.

Вот так выглядит Хутуван сейчас (фото: Instagram.com/luxuryhomesmag)

Некоторые не решаются гулять по улочкам села, потому что там могут быть много ядовитых змей. Поэтому для таких туристов построили смотровую площадку, с которой можно хорошо рассмотреть Хутуван. А вот некоторые храбрецы даже заходят в дома, полностью покрытые зеленью.

Туристам также предлагают посмотреть на деревню с вертолета, чтобы увидеть масштабы поглощения природой.