Смотрите, как выглядит бархатный сезон в оккупированной Алуште (фото)
Фото: Как выглядит Алушта осенью (wikipedia.org)
Во втором по величине и курортному значению после Ялты городе крымского Южнобережья царит традиционный бархатный сезон. Правда, в этом году город кажется пустым из-за отсутствия там туристов.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) ссылаясь на издание "Крым Реалии".
Как выглядит Алушта в бархатный сезон
На кадрах вы можете увидеть почти безлюдные приморские парки и скверы, малочисленные компании отдыхающих на всех городских пляжах.
На набережной отдыхают только собаки.
Температура морской воды около 19 градусов тепла, но купаются в ней лишь единицы.
Кстати, даже в виду отсутствия туристов, цены на фрукты кусаются.
Как проходит в Алуште бархатный сезон (Скриншот с krymr.com)
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