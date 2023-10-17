Смотрите, как выглядит бархатный сезон в оккупированной Алуште (фото)

Во втором по величине и курортному значению после Ялты городе крымского Южнобережья царит традиционный бархатный сезон. Правда, в этом году город кажется пустым из-за отсутствия там туристов.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) ссылаясь на издание "Крым Реалии".

Как выглядит Алушта в бархатный сезон

На кадрах вы можете увидеть почти безлюдные приморские парки и скверы, малочисленные компании отдыхающих на всех городских пляжах.

На набережной отдыхают только собаки.

Температура морской воды около 19 градусов тепла, но купаются в ней лишь единицы.

Кстати, даже в виду отсутствия туристов, цены на фрукты кусаются.

Как проходит в Алуште бархатный сезон (Скриншот с krymr.com)