Смотрите, как выглядит новая военная форма ВСУ: фото с полигона

Как выглядит новая форма

Для участниц тестирования инструкторы провели так называемый "курс молодого бойца", в который входят тактические военные приемы, прохождение препятствий, марш-бросок и стрельба. Такие испытания должны продемонстрировать, соответствует ли форма всем требованиям.

На фотографиях, в частности, изображен экземпляр летнего полевого костюма, который в ближайшее время планируют ввести для женщин-военных.

На полигоне опробовали новый образец формы для женщин-военных (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Кроме того, для поддержания женского здоровья очень важно позаботиться о нижнем белье.

Для женщин-военных оно должно быть удобным в полевых условиях и пунктах постоянной дислокации, сшитым из качественных материалов и идеально "ложиться" по размеру.

Женщины готовятся к тестированию новой военной формы (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Напомним, что ранее женщинам в ВСУ выдавали мужскую форму, которую приходилось перешивать. Однако сейчас в Украине активно разрабатываются и тестируются новые образцы военной формы для женщин.