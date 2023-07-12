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Смотрите, как выглядит новая военная форма ВСУ: фото с полигона

В Украине разработали новую женскую военную форму (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

В рядах ВСУ служит 60 000 женщин, нуждающихся в индивидуальном подходе в пошиве военной формы. В Украине уже стартовал процесс поиска идеальных разработок. Одну из них даже протестовали на полигоне.

Как выглядит новая форма и в чем ее "плюсы" - смотрите ниже в материале Styler.

Как выглядит новая форма

Для участниц тестирования инструкторы провели так называемый "курс молодого бойца", в который входят тактические военные приемы, прохождение препятствий, марш-бросок и стрельба. Такие испытания должны продемонстрировать, соответствует ли форма всем требованиям.

На фотографиях, в частности, изображен экземпляр летнего полевого костюма, который в ближайшее время планируют ввести для женщин-военных.

На полигоне опробовали новый образец формы для женщин-военных (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Кроме того, для поддержания женского здоровья очень важно позаботиться о нижнем белье.

Для женщин-военных оно должно быть удобным в полевых условиях и пунктах постоянной дислокации, сшитым из качественных материалов и идеально "ложиться" по размеру.

Женщины готовятся к тестированию новой военной формы (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Напомним, что ранее женщинам в ВСУ выдавали мужскую форму, которую приходилось перешивать. Однако сейчас в Украине активно разрабатываются и тестируются новые образцы военной формы для женщин.

Кстати, раньше мы показывали, как выглядит утвержденная ежедневная и парадная форма для женщин-военных.

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