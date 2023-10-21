Смотрите, как выглядит "лунный" дом, созданный по космическому проекту (фото)

Как выглядит уникальный домик

Дом построили в 2014 году на основе проектов Надера Халили - основателя архитектурного стиля SuperAdobe. Особенность этой технологии состоит в том, что постройки делают из мешков с землей и колючей проволокой.

В 1980-х годах Халил получил заказ от NASA на разработку космического жилья. Так создал уникальный стиль SuperAdobe.

Дом имеет 125 кв. м жилой площади, расположенной в трех главных куполах, самый большой из которых содержит две спальни, гостиную, кухню и две ванные комнаты.

Отдельный самостоятельный купол имеет две спальни и комнату-студию, а также общую ванну.

Вот так выглядит дом, построенный в стиле SuperAdobe (фото: realtor.com)

Всего в доме есть 5 спален и 3 ванные комнаты, а на территории также есть кухня на открытом воздухе и барбекю, костер, бассейн и даже небольшой храм.

В описании к объявлению о продаже дома риелторы пишут, что "это изысканное здание подарит вам ощущение магии, словно вы только что перенеслись на другую планету".

Несмотря на свой космический вид снаружи, интерьеры дома абсолютно просты и жилье имеет все условия, необходимые для комфортного проживания.

Дом в стиле SuperAdobe продают за 2,8 млн долларов (фото: realtor.com)

В чем особенность стиля SuperAdobe

При разработке своего стиля Халили предложил NASA использовать лунную пыль для заполнения пластиковых труб Superadobe, а вместо колючей проволоки должны были быть специальные липучки. Но пока такие дома до сих пор не появились на Луне.

Дома в этом стиле построили в середине 90-х годов для беженцев в Иране во время войны в Персидском заливе, но через несколько лет правительство ликвидировало лагерь. С тех пор метод Superadobe применяли в Канаде, Мексике, Бразилии, Белизе, Коста-Рике, Чили, Иране, Индии, России, Мали и Таиланде, а также в США.

Конструкции Superadobe обычно имеют 4 метра в диаметре, а большие постройки создают путем группировки нескольких куполов вместе.