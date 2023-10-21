Смотрите, как выглядит "лунный" дом, созданный по космическому проекту (фото)

В калифорнийской пустыне расположен уникальный дом, который часто называют "внеземным", поскольку он имеет необычную причудливую форму и построен по технологии, что создавалась для космического жилья по заказу NASA. Сейчас это здание выставили на продажу и оценили в 2,8 млн долларов.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Real estate.
Дом построили в 2014 году на основе проектов Надера Халили - основателя архитектурного стиля SuperAdobe. Особенность этой технологии состоит в том, что постройки делают из мешков с землей и колючей проволокой.
В 1980-х годах Халил получил заказ от NASA на разработку космического жилья. Так создал уникальный стиль SuperAdobe.
Дом имеет 125 кв. м жилой площади, расположенной в трех главных куполах, самый большой из которых содержит две спальни, гостиную, кухню и две ванные комнаты.
Отдельный самостоятельный купол имеет две спальни и комнату-студию, а также общую ванну.
Всего в доме есть 5 спален и 3 ванные комнаты, а на территории также есть кухня на открытом воздухе и барбекю, костер, бассейн и даже небольшой храм.
В описании к объявлению о продаже дома риелторы пишут, что "это изысканное здание подарит вам ощущение магии, словно вы только что перенеслись на другую планету".
Несмотря на свой космический вид снаружи, интерьеры дома абсолютно просты и жилье имеет все условия, необходимые для комфортного проживания.
При разработке своего стиля Халили предложил NASA использовать лунную пыль для заполнения пластиковых труб Superadobe, а вместо колючей проволоки должны были быть специальные липучки. Но пока такие дома до сих пор не появились на Луне.
Дома в этом стиле построили в середине 90-х годов для беженцев в Иране во время войны в Персидском заливе, но через несколько лет правительство ликвидировало лагерь. С тех пор метод Superadobe применяли в Канаде, Мексике, Бразилии, Белизе, Коста-Рике, Чили, Иране, Индии, России, Мали и Таиланде, а также в США.
Конструкции Superadobe обычно имеют 4 метра в диаметре, а большие постройки создают путем группировки нескольких куполов вместе.
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