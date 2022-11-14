Смотрите, как нацполиция зачищает завод в Херсоне после россиян (видео)

В оперативном порядке начались работы по "зачистке" города. Местные с готовностью сотрудничают со служащими, помогая ориентироваться на местности и показывая, где находились россияне.

Работа нацполиции в освобожденном Херсоне (фото: Ukrainian witness)

Проезжая городом, военнослужащие говорят, что сами еще не верят в то, что это реально. Вспоминают, как несколько раз пустили слезу, увидев радостных херсонцев на улице.

Благодаря ориентированию одного из местных полицейских удалось попасть на аккумуляторный завод "САДА". Он был дислокацией врага, оставившего там много интересного. Среди находок медикаменты, патроны, вода и даже арбуз.

Работа нацполиции в освобожденном Херсоне (фото: Ukrainian witness)

Нацполиция и военные будут проводить фильтрационные мероприятия и дальше. В частности, будут разминировать город, ловить переодетых россиян, которые не успели убежать, и возвращать город к нормальной жизни.