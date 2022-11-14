RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Смотрите, как нацполиция зачищает завод в Херсоне после россиян (видео)

Среди вещей россиян обнаружили даже херсонский арбуз (фото: Ukrainian witness)
Автор: Юлия Гаюк

После успешной деоккупации Херсона военнослужащие приступили к очистке города от последствий пребывания россиян. Перед выходом из города они заминировали многие объекты критической и жилой инфраструктуры.

На YouTube-канале "Український свідок" появилось видео, как нацполиция лишает свободный Херсон российского убийственного следа.

В оперативном порядке начались работы по "зачистке" города. Местные с готовностью сотрудничают со служащими, помогая ориентироваться на местности и показывая, где находились россияне.

Работа нацполиции в освобожденном Херсоне (фото: Ukrainian witness)

Проезжая городом, военнослужащие говорят, что сами еще не верят в то, что это реально. Вспоминают, как несколько раз пустили слезу, увидев радостных херсонцев на улице.

Благодаря ориентированию одного из местных полицейских удалось попасть на аккумуляторный завод "САДА". Он был дислокацией врага, оставившего там много интересного. Среди находок медикаменты, патроны, вода и даже арбуз.

Работа нацполиции в освобожденном Херсоне (фото: Ukrainian witness)

Нацполиция и военные будут проводить фильтрационные мероприятия и дальше. В частности, будут разминировать город, ловить переодетых россиян, которые не успели убежать, и возвращать город к нормальной жизни.

Кстати, сегодня Владимир Зеленский прибыл в Херсон. Смотрите трогательные видео встречи с местными жителями.

А россияне, убегая, воровали все, что могли. Враг вывез из херсонского зоопарка всех животных и даже енота.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсондеокупаціяполиция