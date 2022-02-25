ru ua
Пт, 25 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Диверсанти можуть розкидати Одесою начинені вибухівкою телефони та іграшки, - ОДА

Новость на русском →
Одеса, П'ятниця 25 лютого 2022 13:54
Диверсанти можуть розкидати Одесою начинені вибухівкою телефони та іграшки, - ОДА Одеситів попередили про можливих диверсантів (фото: СБУ)
Автор: Дмитрий Войналович

Мешканцям Одеси краще не підіймати на вулиці різноманітні підозрілі предмети, у тому числі телефони та дитячі іграшки. Вони можуть бути замінованими.

Про це йдеться на Facebook-сторінці Одеської обласної державної адміністрації.

"Шановні одесити! Будьте уважні та обережні! Диверсійно-розвідувальні угрупування можуть розкидати вулицями міста мобільні телефони та іграшки, які начинені вибухівкою", - звернулися до одеситів в ОДА.

Містян просять "в жодному випадку не торкатися цих речей та не підіймати їх".

Диверсанти можуть розкидати Одесою начинені вибухівкою телефони та іграшки, - ОДА

Про те, що відбувається у Одесі прямо зараз - читайте у нашому онлайн-матеріалі.

Також тримайте інструкцію щодо того, як відрізнити російського ворога від українського захисника.

Ще дивіться, як зробити коктейль "Молотова" власними силами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса
LITE
Спокій, тільки спокій: як діяти в стані паніки – поради психолога
Спокій, тільки спокій: як діяти в стані паніки – поради психолога