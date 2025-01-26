Девушка с помощью простых упражнений сбросила 25 килограммов меньше чем за полгода

В Англии 25-летняя Джессика Ферт невероятно похудела ради своей дочери. За пять месяцев она сбросила 25 килограммов благодаря простым упражнениям.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror .

С чего девушка начала похудение

По ее словам, начала она свой путь к похудению после сложного периода в своей жизни. После развода с мужем она осталась одна с дочкой.

Она хотела изменить свою жизнь и начала с изменений в образе жизни и сосредоточилась на диете и активности.

Джессика Ферт решила похудеть ради своей дочери.

Сначала она поставила себе цель проходить 10-12 тысяч шагов в день в сочетании с несколькими еженедельными пробежками. Также она скорректировала свою диету, сократив потребление сладких напитков, еды на вынос и обработанной пищи, в то же время следя за калориями.

Со временем Джессика обнаружила, что ежедневно теперь ходит пешком, а бег стал ее способом снять стресс.

"В прошлом я продувала экстренные диеты, которые работали на короткое время, но не были устойчивыми. На этот раз я не ограничивала себя до истощения. Если у меня был выходной, я не напрягала себя. Я стремилась к последовательности, а не совершенству", - рассказала она.

Джессика Ферт до похудения (фото: mirror.co.uk)

Что было для нее мотивацией

В целом она придерживалась дефицита калорий и сосредотачивалась на белках, чтобы оставаться сытой.

На протяжении всего похудения дочь Джессики была ее самой большой мотивацией. Она была для нее положительным примером для подражания.

Сначала она худела сама, но вскоре поняла, что нуждается в дополнительных советах. Поэтому она обратилась за помощью к профессиональному тренеру.

"Повседневные задачи - подъем по лестнице и бег больше не вызывают трудностей. Последовательность является ключевой, а также и доброта к себе. Мой совет: исследуйте свое тело, сосредоточьтесь на собственном похудении и не сравнивайте ни с кем себя", - пояснила Джессика.

Джессика Ферт после похудения (фото: mirror.co.uk)