Девушка отказалась на год от мытья головы и вот что вышло из ее эксперимента (фото)

Джорджия Пек отказалась от всех средств по уходу за волосами после того, как начала беспокоиться из-за воздействия ненатуральных веществ на свои локоны. Кроме того, девушка страдала от зуда и перхоти и обвиняла во всем именно средства по уходу за волосами. Эксперимент длится уже год и волосы совершенно изменились из-за отказа от мытья.

Как подействовало отсутствие средств по уходу за волосами и что изменилось, когда Джорджия прекратила мыть голову, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на What's the Jam.

23-летняя Джорджия признается, что не мыла волосы уже более года и утверждает, что они выглядят и чувствуются лучше, чем когда-либо. Она не пользуется шампунем, кондиционером или каким-либо другим средством для волос и говорит, что люди называют ее "сумасшедшей".

Но, несмотря на реакцию - как от членов семьи, так и в интернете, она записала видео для своего блога, которое стало вирусным и вызвало оживленные обсуждения.

"Мои волосы стали лучше, чем когда-либо. Я больше не решаю проблемы, которые имела раньше, и мои волосы стали сильнее и живее. Первые несколько недель было тяжело, потому что волосы выглядели очень жирными", - рассказывает Джорджия, тренер по целостному здоровью и видеооператор.

23-летняя Джорджия больше года не пользуется средствами для мытья волос (фото: TikTok/ georgia_peckk)

Она признается, что была немного смущена, и у нее возникло желание немедленно вымыть волосы шампунем.

"Но я продолжала терпеть, и неделю за неделей мои волосы становились менее жирными, а зуд и перхоть исчезли. Мои друзья и семья думали, что я сошла с ума! Вся моя семья не благосклонна к естественному образу жизни, поэтому на протяжении многих лет, когда я все больше училась натуропатии, они считают меня экстремалкой", – добавила девушка.

Джорджия не использует какие-либо шампуни или другие средства по уходу, даже если они органические и биологически разлагаются. Она считает, что они все равно насыщены химикатами и очень вредны для нас.

"Я перестала использовать обычные продукты около 5 лет назад, потому что хотела вести более естественный образ жизни. Сначала я перешла на органические и натуральные шампуни и средства для волос, но со временем я поняла, что и они не полезны для кожи головы или тела, потому год назад я пошла еще дальше", - рассказывает она.

Волосы без дополнительных средств стали значительно здоровее (фото: TikTok/georgia_peckk)

Девушка говорит, что такие средства могут нарушить нашу природную экосистему кожи головы и здоровья.

"Если мы постоянно удаляем природные масла, это фактически заставляет нашу кожу головы производить их еще больше для компенсации, а это приводит к необходимости удалять их снова", - объясняет экспериментатор.

Сначала она использовала простую воду для мытья волос с фильтром на душевой воронке. Затем она добавила травяной настой для полоскания, куда входит розмарин, орегано, лаванда, крапива, яблочный уксус и оливковое масло.

Для глубокой питательной несмываемой маски для волос Джорджия использует сырое яйцо и немного меда.