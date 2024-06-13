63-летняя женщина, вышедшая замуж за 26-летнего парня, готовится стать мамой

Шерил Маккейн, недавно вышедшая замуж за 26-летнего Корана, скоро станет мамой. И это будет у нее уже восьмой ребенок. Стоит отметить, что все ее 7 детей взрослые и Шерил имеет 17 внуков. Однако она хочет иметь общего ребенка со своим молодым возлюбленным.

Что известно об этой удивительной паре и их будущем ребенке, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Star.

Шерил Маккейн познакомилась с Кораном два года назад, когда он пришел на заправку, где она работала кассиром. Роман 61-летней женщины и 24-летнего парня развивался постепенно и прошло некоторое время до того, как они очутились в одной кровати.

"Прошло некоторое время, чтобы все продвинулось. После того как мы впервые занимались любовью, Коран признался, что был девственником. Я была поражена, но он сказал, что ждал нужного человека, что заставило меня почувствовать себя таким особенным", - рассказала Шерил.

63-летняя Шерил и 26-летний Коран (фото: instagram.com/leolove_3)

21 сентября 2023 года женщина вышла замуж за своего любимого и вскоре они стали говорить об общем ребенке. Пара наняла суррогатную мать, чтобы помочь им родить ребенка. И на Шерил посыпались критика и гневные комментарии.

Однако женщина не сомневается в способности воспитать ребенка, ведь она уже вырастила своих семерых. А мать ее дожила до 100 лет, поэтому Шерил уверена, что успеет поставить ребенка на ноги.

63-летняя Шерил и 26-летний Коран (фото: instagram.com/leolove_3)

Поскольку пришлось задействовать суррогатную мать, процесс был несколько сложнее. Пара обычно занималась любовью каждый вечер, а иногда и дважды. Однако ее любимому пришлось спасать сперму, чтобы подготовить ее к оплодотворению и пришлось снизить количество секса.

"Стресс и отсутствие интимных отношений действительно начали влиять на наш брак", - сказала Шерил.

Им было трудно найти нужную суррогатную мать, потому что некоторые женщины просто хотели денег. Но сейчас все устроилось и уже к концу этого года Шерил и Коран станут родителями.

63-летняя Шерил скоро станет мамой (фото: instagram.com/leolove_3)

И хотя они в восторге от перспективы общего ребенка, который должен родиться сразу после Рождества, не все разделяют их энтузиазм. Шестеро из семи детей Шерил сейчас отказываются с ней разговаривать.

А еще им пришлось получить множество негативных комментариев на страницах в Instagram и на странице OnlyFans Корана. Не обошлось и без жесткого троллинга в сети.

"Люди говорят, что я могу не дожить до того, как нашему ребенку исполнится 18 лет, но никому не обещают, что они будут видеть своего ребенка до 18 лет, никто не знает, что произойдет в будущем - независимо от возраста", - отмечает он. Шерил.