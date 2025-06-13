Детский крем против солнца: безопасно ли его использовать взрослым?

Можно ли взрослым пользоваться детскими кремами с SPF

Дерматолог Мишель Грин рассказала, что нет никаких функциональных ограничений для взрослых, которые используют детские солнцезащитные кремы. Такие средства очень нежные и обычно не содержат никаких ароматизаторов и спирта.

В некоторых случаях даже рекомендуется выбирать вариант, удобный для детей. Взрослые с сухой кожей или хроническими заболеваниями кожи, такими как розацеа или экзема, могут получить пользу от использования солнцезащитных кремов, разработанных для младенцев или детей.

Розацеа и экзема - это два заболевания кожи, которые могут ухудшиться в результате использования раздражающих ингредиентов для ухода за кожей.

Детский солнцезащитный крем SPF 30 предлагает такой же уровень защиты, как и взрослый, поскольку они измеряются по тем же стандартам.

Основное различие заключается в ощущениях на коже - детские солнцезащитные кремы часто более жирные и белые на коже, тогда как взрослые имеют разное покрытие. Они могут иметь сухое ощущение, матовое покрытие или быть тонированными.

Многие педиатры и дерматологи рекомендуют минеральные солнцезащитные средства для младенцев и детей, поскольку они остаются на поверхности кожи, уменьшая риск раздражения.

Это потому, что дети, особенно младенцы, имеют более тонкую и нежную кожу, чем взрослые. Их кожный барьер еще не полностью развит, что облегчает всасывание раздражающих ингредиентов и вызывание реакции.

Что учесть при покупке солнцезащитного крема

Покупая солнцезащитный крем для младенцев или детей, стоит выбрать тот, который имеет SPF 30, а также широкий спектр защиты от ультрафиолетового излучения типа B и UVA.

Вам также следует учесть, нужна ли вам водостойкость. Например, если вы собираетесь на пляж, настоятельно рекомендуется использовать водостойкий крем.

Очень важно регулярно повторно наносить солнцезащитные средства, когда вы подвергаетесь воздействию ультрафиолета.

SPF 30-50 - оптимальный для ежедневного пользования, тогда как SPF 50+ - для длительного пребывания на солнце или светлой кожи.

Избегайте кремов с такими ингредиентами: