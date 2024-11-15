Детское Евровидение 2024: где смотреть и как голосовать за Украину

Где смотреть

Суспільне Мовлення покажет финал конкурса на телеканале и платформе Суспільне Культура, а также на официальном сайте Детского Евровидения и Facebook-странице Евровидения Украина. Начало эфира запланировано на 19:00.

Комментировать финал будет Тимур Мирошниченко - постоянный ведущий и голос Евровидения в Украине.

Как голосовать за Украину

На Детском Евровидении есть возможность голосовать за представителя своей страны. Зрительское голосование будет проходить онлайн в два этапа. Независимо от того, где вы находитесь - в Украине или за ее пределами, голосование начнется в 22:00 в пятницу, 15 ноября.

Поддержать представителя Украины, Артема Котенко, можно через официальный сайт конкурса JESC.TV.

Где смотреть финал Детского Евровидения-2024 и как голосовать (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)

Перед стартом шоу в субботу, 16 ноября, голосование будет временно приостановлено.

После выступлений всех 17 участников оно снова откроется примерно на 15 минут.

Где смотреть финал Детского Евровидения-2024 и как голосовать (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)

Победитель Детского Евровидения 2024 года определится по итогам зрительского голосования (50%) и оценок жюри из стран-участниц (50%).

Отметим, что лозунгом и темой конкурса в этом году была выбрана фраза Let's Bloom ("Нумо цвісти").