Ребенок впервые идет в садик? Вот какие анализы и справки нужно иметь

Если ваш ребенок собирается идти в садик, то к заявлению о зачислении ребенка родители должны добавить медицинские документы. Следует знать, какие медицинские справки и анализы нужно подготовить.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу семейного врача Анны Слинчук.
Справки, которые необходимо взять у семейного врача/педиатра: "Форма 086/о" и выписка из формы прививок.
Что включает осмотр у семейного врача/педиатра:
Анализы, которые необходимо сделать перед поступлением в садик:
Также в обязательно перечень входит консультация и осмотр стоматологом врачом.
К тому же, если семейный врач видит потребность или целесообразность в консультации другого узкого специалиста, он может дополнительно направить и дать электронное направление.
Тезисы взяты из Приказа Минздрава Украины от 25.07.2023 № 1351 "Об организации медицинских осмотров детей и других лиц для зачисления их в учебные заведения, детские учреждения оздоровления и отдыха".
Важно, что дети, не получившие профилактических прививок, посещать детские садики не разрешается.
Какие справки необходимы для зачисления ребенка в садик (фото: instagram.com/likar_slynchuk_anna)
Сначала нужно выбрать детский сад.
Далее посетить заведение и узнать у директора о наличии свободных мест, а также о порядке зачисления детей.
Для приема в заведение дошкольного образования общего развития предоставить в детский сад:
Также для приема детей в специальное учреждение дошкольного образования (группы), а также для приема детей с особыми образовательными потребностями в инклюзивные группы необходимо дополнительно предоставить:
Прием в детский сад осуществляется руководителем в течение календарного года на основании предоставленных документов.
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