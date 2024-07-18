Ребенок и гаджеты: 6 простых способов сократить время с планшетами и телевизорами

Расставьте приоритеты для игры

Для этого следует уменьшить беспорядок игрушек и выбрать для ребенка только соответствующие его возрастной категории. Попробуйте также систему чередования игрушек, чтобы увидеть, оптимизирует ли это игру для вашего ребенка.

"Когда вы полагаетесь на игру и развиваете эти навыки, вам придется меньше полагаться на время перед экраном, и дети с меньшей вероятностью выберут игру, если у них есть возможность использовать экраны", - советует блоггер.

Установите четкое время и соблюдайте его

Азка говорит, что вместо того, чтобы прибегать к экранам несколько раз в течение дня, выберите время, которое подходит вашей семье, и разрешите это только в это время.

"Это позволяет вам использовать экраны проактивно, а не реактивно", – объясняет она.

Сделайте экранное время значительным

Если вашему ребенку менее 3 лет, рекомендуется совместный просмотр чего-либо на экранах, чтобы сделать этот опыт более значимым и обучающим.

"Это может быть так же просто, как поговорить с ними о том, что они видят на экране во время или после, чтобы понять, что они смотрели", - говорит блоггер.

Выбирайте шоу с низкой стимуляцией

Когда вы выбираете шоу с низким уровнем стимуляции, вы выбираете более качественное экранное время. Вы даете своему ребенку шанс понять, что происходит, следить за сюжетом и учиться у него.

Берите с собой что-нибудь для ребенка без экранов

Когда вы идете на прогулку с ребенком, в гости, на праздник - берите что-нибудь с собой для малыша, но без экранов. Это позволит вам занять ребенка, когда вы ужинаете или общаетесь с другими взрослыми.

Это не значит, что вы должны достать игру, как только садитесь есть. Дайте возможность заняться собой, найти развлечение. А когда почувствуете, что нужна помощь - предложите занятие.

Ищите способы развлечения без экранов

По словам Азки, воспитание детей бывает нелегким трудом, и иногда, кажется, что это очень тяжело. Но стоит иметь готовые некоторые занятия, когда вы почувствуете себя особенно уставшими - иметь запас игрушек именно для таких моментов.

"И недооценивайте природу. Дыхание свежим воздухом и движение могут улучшить настроение каждого и даже изменить ваш день", - советует она.