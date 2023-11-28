Отравления тяжелыми металлами: какие симптомы и последствия для здоровья

В ГУР официально подтвердили, что жену главы украинской военной разведки Кирилла Буданова Марианну отравили тяжелыми металлами . Сейчас она проходит уже завершающийся курс лечения. Пока в ГУР не разглашают, каким именно веществом отравили женщину.

Отравление тяжелыми металлами может произойти и в биту. О том, как людям распознать признаки такого отравления и какие это может иметь последствия для здоровья, пишет РБК-Украина (проект Styler).

Что нужно знать об отравлении тяжелыми металлами

Тяжелые металлы в незначительных концентрациях встречаются довольно часто. Они есть в почве, воде и бытовых предметах. Но поскольку в большинстве случаев их дозы мизерны, то они не наносят вред здоровью.

Отравиться человек может, вдохновив дым, содержащий тяжелые металлы, или употребив их внутрь - с пищей или напитком. Обычно в бытовых условиях отравления тяжелыми металлами встречаются довольно редко.

Чаще всего в обиходе встречаются эти металлы:

железо (Fe)

кадмий (Cd)

медь (Cu)

мышьяк (As)

ртуть (Hg)

свинец (Pb)

цинк (Zn)

Стоит отметить, что не все они вредны. В частности, для нормального функционирования человеческого организма ему нужно определенное количество железа, меди, цинка.

При каких условиях можно отравиться тяжелыми металлами

Чаще всего это происходит в следующих ситуациях:

на производстве, использующем тяжелые металлы

при вдыхании пыли старой свинцовой краски, когда от нее чистят поверхность

употребление моллюсков или рыбы, которые выловлены из воды, имеющей высокое содержание ртути

при лечении травами и употреблении грибов, выросших на почвах, содержащих тяжелые металлы

использование посуды, сделанной из тяжелых металлов

употребление воды и напитки, содержащие тяжелые металлы

использование детских игрушек из некачественных материалов

при повреждении ртутного термометра

В быту чаще всего происходит отравление свинцом (фото: ВОЗ)

Какие симптомы отравления тяжелыми металлами

Симптомы могут отличаться, все зависит от того, каким металлом произошло отравление.

Симптомы при острой форме отравления:

боль в животе, тошнота и рвота, диарея

вялость, дезориентация, потеря сознания

горизонтальные линии на ногтях

жидкость в легких

обезвоживание

поражение печени и почек

проблемы с мозговой деятельностью или потеря памяти

повреждение легких

слабые или деформированные кости

шум в ушах

При наличии таких симптомов нужно обязательно вызвать скорую помощь.

В случае постоянного действия небольших доз тяжелых металлов может происходить хроническое отравление. Его признаками являются:

боль в суставах и мышцах

головная боль

закрепи

слабость и усталость

Какие последствия для здоровья

Последствия отравления тяжелыми металлами могут быть очень разными. Это зависит от того, каким именно веществом отравился человек, а также от дозы этого токсина.

Длительное влияние этих опасных веществ на организм человека может привести к развитию рака, повреждению органов, нервной системы, а в крайних случаях к смерти.

Воздействие ртути и свинца может спровоцировать развитие аутоиммунных заболеваний, при которых иммунная система человека атакует собственные клетки. Это может привести к заболеванию суставов и болезням, таким как ревматоидный артрит, почечная недостаточность, заболевания кровеносной и нервной системы.

Как обезопасить себя от отравления тяжелыми металлами

Эксперты советуют придерживаться следующих рекомендаций, чтобы избежать отравления тяжелыми металлами: