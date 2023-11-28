Отравления тяжелыми металлами: какие симптомы и последствия для здоровья
В ГУР официально подтвердили, что жену главы украинской военной разведки Кирилла Буданова Марианну отравили тяжелыми металлами. Сейчас она проходит уже завершающийся курс лечения. Пока в ГУР не разглашают, каким именно веществом отравили женщину.
Отравление тяжелыми металлами может произойти и в биту. О том, как людям распознать признаки такого отравления и какие это может иметь последствия для здоровья, пишет РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке публикации использовали материалы: Центра общественного здоровья, Аpteka 911, Аquanova.
Что нужно знать об отравлении тяжелыми металлами
Тяжелые металлы в незначительных концентрациях встречаются довольно часто. Они есть в почве, воде и бытовых предметах. Но поскольку в большинстве случаев их дозы мизерны, то они не наносят вред здоровью.
Отравиться человек может, вдохновив дым, содержащий тяжелые металлы, или употребив их внутрь - с пищей или напитком. Обычно в бытовых условиях отравления тяжелыми металлами встречаются довольно редко.
Чаще всего в обиходе встречаются эти металлы:
- железо (Fe)
- кадмий (Cd)
- медь (Cu)
- мышьяк (As)
- ртуть (Hg)
- свинец (Pb)
- цинк (Zn)
Стоит отметить, что не все они вредны. В частности, для нормального функционирования человеческого организма ему нужно определенное количество железа, меди, цинка.
При каких условиях можно отравиться тяжелыми металлами
Чаще всего это происходит в следующих ситуациях:
- на производстве, использующем тяжелые металлы
- при вдыхании пыли старой свинцовой краски, когда от нее чистят поверхность
- употребление моллюсков или рыбы, которые выловлены из воды, имеющей высокое содержание ртути
- при лечении травами и употреблении грибов, выросших на почвах, содержащих тяжелые металлы
- использование посуды, сделанной из тяжелых металлов
- употребление воды и напитки, содержащие тяжелые металлы
- использование детских игрушек из некачественных материалов
- при повреждении ртутного термометра
В быту чаще всего происходит отравление свинцом (фото: ВОЗ)
Какие симптомы отравления тяжелыми металлами
Симптомы могут отличаться, все зависит от того, каким металлом произошло отравление.
Симптомы при острой форме отравления:
- боль в животе, тошнота и рвота, диарея
- вялость, дезориентация, потеря сознания
- горизонтальные линии на ногтях
- жидкость в легких
- обезвоживание
- поражение печени и почек
- проблемы с мозговой деятельностью или потеря памяти
- повреждение легких
- слабые или деформированные кости
- шум в ушах
При наличии таких симптомов нужно обязательно вызвать скорую помощь.
В случае постоянного действия небольших доз тяжелых металлов может происходить хроническое отравление. Его признаками являются:
- боль в суставах и мышцах
- головная боль
- закрепи
- слабость и усталость
Какие последствия для здоровья
Последствия отравления тяжелыми металлами могут быть очень разными. Это зависит от того, каким именно веществом отравился человек, а также от дозы этого токсина.
Длительное влияние этих опасных веществ на организм человека может привести к развитию рака, повреждению органов, нервной системы, а в крайних случаях к смерти.
Воздействие ртути и свинца может спровоцировать развитие аутоиммунных заболеваний, при которых иммунная система человека атакует собственные клетки. Это может привести к заболеванию суставов и болезням, таким как ревматоидный артрит, почечная недостаточность, заболевания кровеносной и нервной системы.
Как обезопасить себя от отравления тяжелыми металлами
Эксперты советуют придерживаться следующих рекомендаций, чтобы избежать отравления тяжелыми металлами:
- покупайте только сертифицированные товары, которые признаны безопасными
- опасайтесь дешевых игрушек, особенно сомнительного происхождения
- соблюдайте правила безопасности на производстве с тяжелыми металлами (носите маску, регулярно меняйте рабочую форму, периодически проходите медосмотр)
- покупайте продукты только у надежных производителей, особенно это касается листовых овощей, грибов, чая
- не собирайте фрукты, овощи, лечебные травы и грибы возле автомагистралей, автозаправок, на территориях предприятий
- ловите рыбу только в разрешенных местах
Раньше мы писали о том, какие токсичные вещества есть в бытовых вещах.
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