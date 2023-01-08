Ребенок должен спать только так! Комаровский сделал важное предупреждение
Правильный сон ребенка первого года жизни крайне важен, ведь из-за специфики развития малыша – это вопрос его безопасности.
Об этом известный педиатр Евгений Комаровский рассказал на своей странице в Instagram.
Как должен спать ребенок
По словам Комаровского, ребенок первого года жизни должен спать только на спине. Не на животе, не на боку, а только на спине!
Почему это так важно?
По статистике, сон на спине уменьшает вероятность синдрома внезапной детской смерти (СВДС).
СРСН – это явление, к сожалению совсем не редкое. Здоровый ребенок умирает во сне, и на вскрытии никаких признаков болезни обнаружить не удается.
Пока медицинская наука не в состоянии однозначно ответить, почему так происходит. Первопричина – остановка дыхания, а почему оно останавливается – непонятно.
Но есть факторы, повышающие вероятность развития синдрома, однако его механизмы совершенно неясны.
Какие факторы увеличивают риск?
Кроме факторов, на которые можно повлиять, в том числе и правильное положение во время сна, есть факторы, на которые повлиять невозможно:
- Пол – чаще это мальчики.
- Возраст – чаще 2-4 месяца.
- Время года – чаще зимой.
- Ребенок из двойни.
- Недоношенность.
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