Ребенок должен спать только так! Комаровский сделал важное предупреждение

Правильный сон ребенка первого года жизни крайне важен, ведь из-за специфики развития малыша – это вопрос его безопасности.

Об этом известный педиатр Евгений Комаровский рассказал на своей странице в Instagram .

Как должен спать ребенок

По словам Комаровского, ребенок первого года жизни должен спать только на спине. Не на животе, не на боку, а только на спине!

Почему это так важно?

По статистике, сон на спине уменьшает вероятность синдрома внезапной детской смерти (СВДС).

СРСН – это явление, к сожалению совсем не редкое. Здоровый ребенок умирает во сне, и на вскрытии никаких признаков болезни обнаружить не удается.

Пока медицинская наука не в состоянии однозначно ответить, почему так происходит. Первопричина – остановка дыхания, а почему оно останавливается – непонятно.

Но есть факторы, повышающие вероятность развития синдрома, однако его механизмы совершенно неясны.

Какие факторы увеличивают риск?

Кроме факторов, на которые можно повлиять, в том числе и правильное положение во время сна, есть факторы, на которые повлиять невозможно: