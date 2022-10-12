Комаровский назвал "преступные" ошибки при лечении детей антибиотиками

Несмотря на то, что в Украине с 1 августа антибиотики отпускаются исключительно по рецепту, многие люди и дальше совершают ошибки с приемом этого препарата. Особенно опасно, когда это касается детей.

Самолечение

Хотя антибиотики сейчас просто так не приобрести, некоторые родители умудряются давать детям то, что осталось.

Профилактическое лечение антибиотиками при вирусных инфекциях

По словам Комаровского, такое практикуют даже некоторые врачи, выписывающие детям антибактериальные препараты, "чтобы не было осложнений".

Нерациональное местное применение системного лекарства

Антибиотики, предназначенные для приема системно (внутрь, внутримышечно, внутривенно) не должны использоваться местно (капли в нос, мази и т. д.).

Исключения – гнойный отит, гнойный конъюктивит.

Заблаговременное окончание приема антибиотиков

Даже если вам стало легче, это не значит, что нужно перестать принимать курс антибиотиков.

Для каждой инфекции определены оптимальные сроки лечения, минимизирующие вероятность рецидива.

Повторный прием одного и того же антибиотика при аналогичном диагнозе и рецидиве

Любое повторное использование лекарства увеличивает риск аллергических реакций. Это особенно важно учитывать при лечении антибиотиками детей.

Кроме того, если одна и та же болезнь возникла через небольшой промежуток времени, логично допустить, что она связана с уцелевшими после первого курса лечения микробами, поэтому препарат не будет эффективным.

Нарушение правил лечения и дозировка

Универсальных правил приема антибиотиков не существует, поэтому важно придерживаться инструкций и указаний врача.