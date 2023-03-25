Дети и интернет: как родителям вовремя распознать угрозы и защитить ребенка от онлайн-преступников

Какие угрозы подстерегают ребенка в интернете

С началом широкомасштабной войны многие семьи потеряли финансовые сбережения. Это побуждает некоторых подростков к поиску подработки в интернете, где дети могут встретить онлайн-преступников. Случается, что детей просят сделать фото интимного характера за деньги.

Также многие дети были вынуждены сменить место жительства, поэтому сейчас ищут новых друзей в интернете.

Поскольку из-за войны обучения сейчас в основном дистанционное, это тоже побуждает детей больше времени проводить в интернете. Не всегда родители могут проконтролировать, какой контент потребляет ребенка или с кем общается.

Важно детей научить распознавать опасности в интернете, чтобы они вовремя сообщали о них взрослым.

Специалисты выделяют три основных угрозы сексуального насилия в интернете: секстинг, онлайн-груминг и сексторшен.

Секстинг

Это обмен собственными фото-, видео- и текстовыми материалами интимного характера через смартфоны, электронную почту, соцсети.

Фото, попавшее в интернет, может стать публичным. Даже если они не были опубликованы, то ребенок может быть в подавленном состоянии и переживать, что эти снимки могут обнародовать и тогда он станет объектом издевательств со стороны сверстников.

Это может отразиться даже во взрослой жизни при поиске работы, так как работодатели могут увидеть фотографии в сети. Полностью удалить какую-либо информацию из интернета практически невозможно.

Онлайн-груминг

Это построение взрослым или группой взрослых доверительных отношений с ребенком, чтобы совершать сексуальное насилие. Обычно злоумышленники регистрируются в соцсетях или онлайн играх под видом подростков.

Ребёнок не подозревает, что онлайн-друг - взрослый, а не подросток. Обмен обнаженными фотографиями для детей может быть проявлением доверия и симпатии. Когда такой контент попадет к преступнику, он потребует новые фото и видео.

Сексторшен

Это требование частных материалов, шантажирование ими и требование денег или дополнительных, более откровенных снимков или видео.

Специалисты утверждают, что психологическая травма, вызванная этим, оказывает влияние на все сферы жизни ребенка. У нее может снизиться работоспособность, она может отказаться посещать обучение, избегать мест, где можно встретиться с обидчиком.

Как понять, что ребенок попал в беду

Ниже приведены признаки в поведении ребенка, которые должны насторожить родителей.

Как родителям понять, что у ребенка проблемы в "онлайн-мире" (инфографика: Освіторія)

Куда обращаться при подобных проблемах

Правительственная консультационная линия по безопасности детей в интернете. Позвоните по номеру 1545, затем выберите пункт 3. Линия анонимная, круглосуточная и бесплатная.

Психологическая линия поддержки образовательного проекта #stop_sexтинг для детей и родителей. Обратиться за помощью можно на сайте stop-sexting.in.ua. Консультации бесплатны и конфиденциальны.

Портал сообщений IWF о нежелательном контенте. Здесь можно сообщить о материалах, изображающих сексуальное насилие над детьми https://stop-sexting.in.ua/send.

Чат-бот проекта #stop_sexтинг на сайте https://stop-sexting.in.ua/chatbot/ или у Тelegram @StopSextingBot.