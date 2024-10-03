Дети по всему миру увлеклись новым опасным развлечением: что такое хаффинг или хроминг

Дети и подростки подвержены влиянию со стороны сверстников и людей, умеющих манипулировать. А это делает их свободной мишенью для затягивания в опасные интернет игры, разнообразные "группы смерти" и очень опасные флешмобы. Сейчас в сети появился совершенно новый флешмоб, который очень опасен для здоровья и жизни - хроминг или хаффинг.

Что такое хроминг или хаффинг и как он опасен для детей и подростков, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на выводы конференции Американской академии педиатрии.

Что такое хаффинг или хроминг

По словам медиков, хаффинг или хроминг - это вдыхание паров токсичных бытовых веществ. Для напоминающего наркотический эффект подростки используют жидкость для снятия лака, перманентные маркеры, аэрозольные дезодоранты. Тренд приобретает особую популярность среди молодежи, которые ищут легкодоступные альтернативы запретным наркотикам.

Согласно данным Управления по борьбе со злоупотреблением психоактивными веществами и психическим здоровьем США, в 2023 году около 564 000 в возрасте от 12 до 17 лет употребляли разнообразные ингалянты, а еще значительно больше, чем в 2022 году.

Быстрое распространение этого тренда происходит благодаря соцсетям. Аналитики изучили видео-контент подростков и отметили, что из 109 видео о хроминге 39% авторов были несовершеннолетними, еще 26% - студенты, 22% - молодые люди.

Почему хроминг стал популярен и какие могут быть последствия

Вдыхание токсических веществ вызывает в организме короткое состояние эйфории, похожее на состояние после употребления наркотических препаратов. Это создает высокий потенциал для повторного использования и привыкания.

"Наше исследование подчеркивает, насколько подростки уязвимы к тенденциям в социальных сетях и сверстникам, которые могут повлиять на их участие и распространение рискованного поведения", - отмечает один из авторов исследования Кеэрти Кришна.

Самыми распространенными предметами, которые используют подростки, были:

Маркеры

Воздушная тряпка

Краски

Бензин

Спрей-дезодорант

Лак для волос

В половине роликов, изучавших аналитики, упоминается повторное употребление или привыкание. Еще одна тенденция, которая появилась среди молодежи – вдыхать диспенсеры закиси азота, чтобы почувствовать эйфорию.

Медики отмечают, что даже короткое состояние эйфории после вдыхания токсических веществ может вызвать серьезные последствия для здоровья, включая поражение мозга, сердца, легких, почек и других органов. Кроме того, хроминг может привести к зависимости и даже смерти.

"У пользователей может развиться сонливость, головокружение, невнятная речь, и они могут стать неуверенными на ногах, что приводит к повышенному риску падений. Также могут быть тошнота и рвота", - рассказала доктор медицинских наук Ханна Хейз.

Она добавила, что опасный восторг может вызвать нарушение сердечного ритма и судороги, а еще - остановить дыхание.

На что родителям следует обратить внимание

Медики также советуют обратить внимание на поведение детей, например, если ребенок вдруг начал покупать лаки для ногтей, но не пользуется ими, возле компьютера стоит более одной банки со специальными тряпками.

"Ищите меняющиеся вещи и вещи вокруг дома, которые были там, а потом вдруг их не стало", - советуют эксперты.

Также следует следить за использованием социальных сетей и пытаться предотвращать случаи, когда ребенок может получить вредное влияние. Ну и напоследок - стоит поговорить с ребенком и объяснить ему последствия использования опасных веществ.