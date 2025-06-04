Бюрократия победила здравый смысл: 10 секунд превратили рейс в Мюнхен в 12 часов ада!

Представьте, что вы уже видите взлетно-посадочную полосу, шасси опущены, а потом... самолет внезапно взлетает снова! Именно такой кошмар пережили пассажиры и экипаж рейса Condor DE 1513, летевшего из Майорки в Мюнхен. Всего из-за 10 секунд опоздания во время посадки, их путешествие превратилось в 12-часовой марафон с пересадками и многочасовым ожиданием.

Что случилось с этим самолетом и какой ужас пришлось пережить пассажирам, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Bild.

Проблемы с полетом начались уже на старте

Фотограф BILD Даниэль Шарингер был одним из пассажиров этого злосчастного рейса. Он возвращался в Мюнхен после выступления Гейно на Майорке, где собралось 5000 фанатов. Рейс должен был вылететь в 20:35 и приземлиться в Мюнхене в 22:40, но уже на старте начались задержки. Самолет A321 вылетел только в 22:52, а заявленная продолжительность полета составляла 2 часа 15 минут.

Пассажиров предупредили, что они имеют специальное разрешение на посадку в аэропорту Мюнхена до 00:30, поскольку там действует строгий запрет на ночные рейсы с полуночи.

Самолет начал заходить на посадку...и снова взлетел

Все складывалось иначе. И вместо безопасной посадки, самолет снова взлетел в воздух. Пассажиры с ужасом смотрели, как удаляется посадочная полоса.

"Мы уже могли видеть взлетно-посадочную полосу, шасси было опущено, а затем пилот внезапно взлетел. Капитан объявил ошеломляющую новость: "Уважаемые пассажиры, мне очень жаль, но нам пришлось снова взлететь, и нас перенаправляют ... Согласно правовым нормам, нам не разрешается приземляться в Мюнхене после 00:30". Лимит времени был превышен всего на 10 секунд", - рассказал Шарингер.

Хан вместо Мюнхена и куча пересадок

Вместо Мюнхена, самолет направился в бюджетный аэропорт Хан в регионе Хунсрюк, что в 380 километрах. Оттуда пассажиров ждала 111-километровая поездка на автобусе до аэропорта Франкфурта, которая заняла около полутора часов.

Пассажирка Крисси была в ярости: "Я не спала ни минуты, пришлось регистрироваться и таскать багаж. В Хане не было никакой информации, даже питьевой воды не было".

Даниэль Шарингер добавил: "Мы прибыли в 4:30 утра, затем ждали следующий рейс в Мюнхен, который вылетал в 6:50 утра, и прибыли около 8 утра. Через десять секунд весь перелет стоил мне 12 часов. Бюрократию поставили выше здравого смысла".

Почему разрешение не дали?

BILD обратился за комментарием к ответственному Министерству транспорта Баварии. Представитель объяснил: "Любой, кто приземляется после полуночи, требует исключения, и его необходимо предоставить до полета. Пилот сначала подал заявку на исключение до полуночи, и она была одобрена. Затем он, очевидно, понял, что не успевает, и попросил еще одно исключение".

Но, как добавил представитель, "заявку на исключения всегда нужно подавать до вылета, поэтому заявку больше нельзя одобрить".

Пресс-секретарь авиакомпании Condor сообщила, что задержки были вызваны предыдущим рейсом, из-за чего самолет не смог вылететь вовремя.

"Мы приносим искренние извинения пострадавшим пассажирам за любые неудобства, которые это могло вызвать", - добавила она.