Дети попросят добавки. Держите самый простой рецепт рогаликов

Рогалики отлично подходят к чаю или кофе, а главное, что можно приготовить их быстро и из простых ингредиентов.
Рецептом поделились в паблике под ником diali_cooking в Instagram.
Для приготовления вкуснейших рогаликов, вам понадобятся:
Важно, чтобы все продукты были комнатной температуры. Сначала в кефире разведите дрожжи и добавьте соль, сахар, яйца и растительное масло, все перемешайте.
Добавьте просеянную муку и замесите эластичное тесто, накройте пленкой и поставьте в теплое место, чтобы хорошо поднялось.
Затем разделите тесто на две части, каждую раскатайте и нарежьте на треугольники.
Выложите начинку и сверните в рогалик. Положите на противень и накройте еще полотенцем, чтобы рогалики хорошо поднялись. Затем смешайте желток с молоком, смажьте рогалики. Поставьте вкуснятину выпекаться при температуре 180 градусов до готовности.
Раньше мы писали о том, как приготовить вкусный шоколадный пирог без яиц и молока.
Также читайте, как приготовить много печенья из самых простых ингредиентов за 30 минут.