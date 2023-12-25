Дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма показали рождественскую открытку

Кейт Миддлтон и принц Уильям опубликовали новую фотографию своих троих детей. На черно-белом снимке, сделанном фотографом Джошем Шиннером, изображены 10-летний Джордж, 8-летняя Шарлотта и 5-летний Луи, сидящие вместе на скамейке.

Принцесса Шарлотта сидит посреди обнимает своих любимых братьев. Принц Джордж улыбается на камеру, а принц Луи машет ногой и смотрит за камеру. Все дети выглядят невероятно довольными и счастливыми. И видно, что он действительно готов к празднику.

"Поздравляю всех с Рождеством Христовым, от нашей семьи к вашей!" - подписали этот снимок Кейт и Уильям.

Также в подпись они добавили инициалы "W&C", что означает Уильяма и Кэтрин, указывая на то, что записка поступила непосредственно от их королевских особ.

Недавно обнародованный портрет, похоже, был сделан одновременно с рождественской открыткой принца Уильяма и принцессы Кейт в этом году.

Дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма показали отдельную рождественскую открытку (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Кроме одного фотографа, королевские братья и сестры одеты в одинаковые наряды, белые рубашки на пуговицах и обуви. Такой же стиль выбрала королевская семья и на общий портрет, который представили принц и принцесса раньше, как рождественскую открытку.

Семейный портрет был сделан в начале этого года в Виндзоре и Шиннер поделился некоторыми впечатлениями от фотосессии.

"В этом году было очень приятно сфотографировать принца и принцессу Уэльских и их семью для рождественского портрета. Несомненно, это была одна из самых спокойных и приятных посиделок, которые я когда-либо проводил, и теперь у меня есть целый набор новых шуток, которые на моем уровне благодаря детям", - написал фотограф.