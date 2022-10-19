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В Украине школьница собрала 50 тысяч на тепловизор для ВСУ: как она это сделала

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Черниговская область, Среда 19 октября 2022 14:58
В Украине школьница собрала 50 тысяч на тепловизор для ВСУ: как она это сделала Школьница собрала деньги на тепловизор для военных (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Школьница Диана Насибова из города Нежин Черниговской области собрала 50 тысяч гривен и передала их на покупку тепловизора для военных.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Деньги девочка получила за бижутерию, которую собственноручно делает и продает на местном рынке, а также от пожертвований горожан.

Помощь Дианы Вооруженным силам вдохновила и ее друзей. В частности, детям из-за нападения России пришлось заняться недетскими делами.

"Мне очень захотелось помочь военным, чтобы поскорее закончилась война, и мы могли спать спокойно", - говорит Насибова.

В Украине школьница собрала 50 тысяч на тепловизор для ВСУ: как она это сделалаШкольница собрала 50 тысяч на тепловизор для военных (скрин)

Раньше девочка искала убежище для бездомных животных, а сейчас помогает Вооруженным силам. Также Диане передают вещи на продажу другие люди. Например, учительница -икомнатное растение, студенты - изделия из глины.

В Украине школьница собрала 50 тысяч на тепловизор для ВСУ: как она это сделалаШкольница собрала 50 тысяч на тепловизор для военных (скрин)

Подруга Дианы рядом с ней торгует пирожными и пастилой. Все десерты ребенок делает сам.

После обеда, когда на местном базаре уже нет людей, Диана несет всю свою дневную выручку в храм. За сутки девушке удалось собрать около 5 тысяч гривен.

В Украине школьница собрала 50 тысяч на тепловизор для ВСУ: как она это сделала

Школьница собрала 50 тысяч на тепловизор для военных (скрин)

Все собранные деньги аккумулируются у настоятеля храма - военно капеллана. Сейчас храм превратился в волонтерский склад.

Далее Диана приходит домой и начинает делать новые браслеты для продажи, чтобы еще собрать на один тепловизор для военных.

Мама девочки говорит, что Диана уже торгует на рынке третий месяц.

В Украине школьница собрала 50 тысяч на тепловизор для ВСУ: как она это сделалаШкольница собрала 50 тысяч на тепловизор для военных (скрин)

Ранее мы сообщали, что 10-летняя чемпионка мира собрала для ВСУ выигравшие у шашки деньги.

Также мы писали, что маленький украинец делает и продает браслеты, чтобы помочь ВСУ.

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