Дети будут в восторге! Простой рецепт приготовления печенья на день Святого Николая

Что понадобится

Детям очень нравится сочетание белого и темного теста. Поэтому такое печенье станет идеальным ко Дню Святого Николая.

Для приготовления заранее подготовьте:

яйцо куриное - 1 шт.

соль - 1/4 ч.л

сахар - 90 г

молоко - 50 г

сливочное масло - 50 г

масло подсолнечное - 30 г

мука пшеничная - 230 г

разрыхлитель - 6 г

ванилин - по своему вкусу

какао - 10 г

Простой рецепт приготовления

Сначала нужно вбить в миску яйцо, добавить щепотку соли, сахар и перемешать венчиком.

После этого нужно влить молоко, растопленное масло и растительное масло. Все перемешайте до однородности.

Далее добавьте просеянную муку и разрыхлитель, медленно вымешайте лопаткой до однородности. Разделите тесто пополам.

В частности, к одной из частей добавьте какао, а в другую - ложку муки.

Сформируйте печенье так, как показано на фото. В конце выложите его на противень, застеленный пергаментной бумагой, и запекайте при температуре 160 °C 20 минут.

Рецепт приготовления печенья (скриншот)