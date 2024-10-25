Дети будут в восторге. Как сделать привидений из марли на Хэллоуин

Что нужно для привидений из марли

Для того чтобы сделать привидений к Хэллоуину из марли собственноручно, нужно следующее:

марля - несколько упаковок

клей ПВА - 100-200 мл

вода - 100-200 мл

картон (или глаза для игрушек)

воздушные шарики

ножницы

банки или высокие стаканы

Лучше выбирать широкую марлю, чтобы "покрывало" для привидения было целым. Но даже узкую марлю можно использовать - тогда ее накладывают слой на слой.

Количество марли зависит от количества привидений и их размера. Картон для глаз призрака лучше выбирать черного цвета для контраста. Однако можно приобрести готовые глаза для игрушек на клеевой основе.

Как делать привидений из марли

Надуйте воздушные шарики до такого размера, какого будут призраки. Чтобы шарик не катился во время процесса, поставьте его в банку или стакан.

Банк лучше поставить на пластиковую или деревянную поверхность, от которой можно будет легко отклеить марлю. В глубоких сосудах смешайте клей и воду в пропорции 1:1 или 2:1. Это зафиксирует форму марли, но не сделает волокна "каменными".

Чтобы сделать привидения разноцветными, в клей можно добавить акриловую краску и блестки. Предварительно отмерьте длину марли, которая будет зависеть от типа декора - подвесной или настольный.

Для того чтобы призраки эффектно выглядели на плоских поверхностях, длина марли должна быть такой, чтобы сформировать из краев подставку.

Как сделать призрака из марли на стол (скриншот / TikTok)

Для подвесных привидений длина марли может быть меньше, ведь такой декор будет более эффектен без "подставки".

Как сделать подвесное привидение из марли (скриншот / TikTok)

Отрежьте кусок марли необходимой длины, тщательно смочите в клеевой смеси и накройте шарик, при необходимости подвернув края на пластиковой поверхности для бортиков. Чтобы сделать "руки" призраку, наклейте на банку или шарик по полоске картона с двух сторон.

Для устойчивой конструкции требуется минимум два слоя марли. Чем меньше марли - тем концентрированнее должна быть клеевая смесь.

Подождите примерно сутки до полного высыхания клея. Впрочем, это зависит от температуры в комнате и консистенции клеевой смеси.

Проколите шарик иглой, чтобы отклеить привидение без повреждений. Вырежьте из картона глаза для призрака и наклейте их на сухую марлю. Чтобы подвесить привидение, сделайте иглой дырочку по центру "головы" привидения и протяните через нее длинную нить, завязав на конце узелок.

Кроме этого, можно сделать маленькие привидения для декора стола. Для этого вместо воздушного шарика используют шарик из алюминиевой фольги, приклеив его на пластиковый стаканчик.

Разнообразные привидения из марли (скриншот / TikTok)