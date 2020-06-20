Дистанцію ніхто не дотримується: в мережі показали відпочивальників на популярному курорті в Україні

У Кирилівці Запорізької області всі пляжі переповнені. При цьому ніякої мови про безпечну дистанцію в півтора метра не йде. Спекотна погода змушує людей поспішати до моря, забувши про безпеку.

На деяких пляжах о 10:30 вже важко знайти вільне місце. А на пляжі в районі санаторію Кирилівка просто яблуку ніде впасти. Про це повідомляє "РИА-Мелітополь".

Щоб зайняти місце під навісом, люди приходять на пляж вже о 8 ранку. При цьому прокат пляжної парасольки коштує 30 гривень в день. Стільки ж коштує і шезлонг. Але проблема в тому, що поставити їх буває дуже непросто через велике скупчення відпочивальників.

У Кирилівці відпочивальники геть забули про безпечну дистанцію (відео: YouTube)

Безпечної дистанції ніхто не дотримується. Крім того, на пляжах її ніхто не контролює. Всі насолоджуються сонячними ваннами та морем.

Варто зазначити, що в акваторії Азовського моря відпочивальники зіткнулися з величезними медузами підвиду корнерот, які зазвичай мешкають в Чорному морі. Медузи поки що були помічені тільки на пляжах Бердянська, і кілька людей вже встигли отримати опіки після зустрічі з ними.

Медики закликають курортників бути обережними з медузами під час перебування в морській воді. Якщо вас вжалила медуза необхідно негайно звертатися за допомогою до лікарів.

Нагадаємо, в Кирилівці дельфіни припливли до відпочивальників.

Раніше ми писали про те, що українців "заманюють" на місцеві курорти в будиночки за ціною 3* готелів.