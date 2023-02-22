Дистанционно, смешанно или очно: как будут работать школы в Украине 23-24 февраля

Накануне 24 февраля Министерство образования и науки призвало учебные заведения Украины перевести детей на дистанционную форму обучения из-за угрозы вражеских ракетных ударов. Меры безопасности вводятся с 22 по 24 февраля.

Как будут работать школы в Украине в этот период времени - подробнее читайте в материале Styler.

Киев

В КГГА приняли решение о переходе столичных школ на смешанный формат обучения в течение 22-24 февраля. То есть, те школы, которые работали в очном режиме, должны скорректировать учебный процесс в соответствии с требованиями.

В школах параллельно организовано дистанционное обучение. Поэтому при необходимости родители могут оставить своих детей дома.

"Кроме того, все 404 школы, работающие в очном режиме, имеют укрытие, где могут разместиться все учащиеся вместе с персоналом заведения", - говорится в сообщении.

К смешанному формату обучения присоединяются школы:

Луцка

Винницкой области

Кропивницкого

Где обучение будет полностью дистанционным

Ровно

Мэри города Александр Третьяк в своем Telegram-канале сообщил, что 23-24 февраля школы перейдут на дистанционную форму обучения. Однако детские сады будут работать в дежурном режиме на случай, если ребенка не с кем будет оставить.

"Рекомендуем оставить детей дома, но если у вас не будет такой возможности, то воспитатели в детских садиках все равно будут работать", - написал он.

Черкассы

Глава города Анатолий Бондаренко рассказал на своей странице в Facebook, что 23 и 24 февраля школьники Черкасс будут учиться онлайн. С этой просьбой неоднократно обращались родители детей.

"Друзья, подготовьтесь, пожалуйста. Мы думаем, что это правильное решение", - сказал он.

Ивано-Франковск

Руслан Марцинкив сообщил, что школьники Ивано-Франковских учебных заведений перейдут на дистанционную форму обучения. Это продлится всего два дня: 23 и 24 февраля.

"С точки зрения безопасности рассматриваем, что обучение будет проходить в онлайн-режиме. Все-таки годовщина война, враг любит такие даты. Поэтому лучше перестраховаться", - сказал он.

Бровары

Городской голова Броваров Игорь Сапожко в своем Telegram-канале написал, что школы будут работать дистанционно с 22 по 24 февраля включительно.

Очевидно, это связано с угрозой провокаций и возможных обстрелов войсками РФ с целью сохранения здоровья и жизни детей и педагогов.

Однако броварские детские сады будут открыты в штатном режиме.

Волынь

Глава Волынской ОГА Юрий Погуляйко также предложил перевести школы на дистанционный формат обучения в течение 22-24 февраля.

"Для спокойствия родителей, учителей и безопасности детей поддерживаем позицию Министерства образования и науки Украины организовать учебный процесс в эти дни дистанционно", - написал он в своем Telegram.

Однако школы в Луцке будут иметь смешанный формат обучения. Детские сады будут открыты в штатном режиме.

Нежин

Школы и садики Нежина будут работать дистанционно 22-24 февраля. Об этом рассказал городской голова Александр Кодола "Суспільному".

"Мы знаем, что российские террористы любят символические даты. Символическими как раз являются 23 и 24 февраля. Поэтому, по моему мнению, лучше перестраховаться и пусть лучше будут эти два дня в формате дистанционного обучения", - сказал он.

Одесса

В Одесской ОВА порекомендовали с 22 по 24 февраля 2023 осуществлять образовательный процесс использованием дистанционного обучения в учебных заведениях области всех типов.

Тернополь

23 и 24 февраля в Тернополе будут учиться дистанционно учащиеся школ, студенты заведений профессиональной (профессионально-технической подготовки), профессионального высшего и высшего образования.

Садочки в Тернополе будут работать.

"Однако рекомендуем, если есть возможность, останьтесь с дошкольником в безопасном месте. Такие меры связаны с рекомендацией Министерства образования и науки Украины и мерами безопасности в дни, когда проходит год с начала полномасштабного вторжения", - написал городской голова Сергей Надал.

Черновцы

Школы Черновцов также переходят на дистанционный формат обучения 22-24 февраля. А вот с садиками ситуация несколько отличается от других регионов.

Будут созданы дежурные группы, куда родители смогут привести действуйте только в крайнем случае. Однако представители власти рекомендуют от этого удерживаться.

Какие школы определяют формат обучения самостоятельно

Львов

В пресс-службе Львовского городского совета сообщили, что формат обучения на эту неделю школы во Львове определяют сами.

"Педагогический совет может сам решать этот вопрос, в зависимости от желания родителей. Знаю, что есть школы, которые будут проводить обучение офлайн, такие, что 23-24 февраля перейдут на онлайн", - отметил руководитель управления образования ЛГС Андрей Закалюк.

Чернигов

Начальник областного управления образования и науки Юрий Музыка сообщил, что каждое учебное заведение самостоятельно решает, какой формат обучения провести именно 23 или 24 февраля.

Кроме Нежина, подобных решений еще не было.

Закарпатье

"Всем учебным заведениям области рекомендовано перейти на дистанционную форму обучения, чтобы обезопасить жизнь и здоровье каждого. Также призываем родителей по возможности в эти дни не вести детей в детсады", - подчеркнула директор департамента образования и науки, молодежи и спорта ОВА Марьяна Марусинець.