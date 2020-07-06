Діти повинні вчитися: експерти прогнозують перехід на онлайн-навчання

Онлайн-навчання в Україні (Фото: freepik.com)

Експерт дала прогноз про дистанційне навчання для українських школярів з 1 вересня

Українські школи можуть восени перейти на онлайн-навчання у зв'язку з карантином через пандемію коронавірусу. Чиновники не відкидають такий варіант навчання, але все буде залежати від того, як буде розвиватися епідеміологічна ситуація в країні.

Як повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, восени школи можуть знову піти на дистанційне навчання. Але це відбудеться тільки у випадку погіршення епідеміологічної ситуації в Україні. Співзасновник громадського об'єднання "Смартосвіта" Іванна Коберник розповіла в ефірі телеканалу "Україна 24", які варіанти навчання можуть бути восени 2020 року.

"Я б поставила питання так: якщо через епідемічну ситуацію школи не зможуть відкритися, діти повинні вчитися? Моя відповідь так, повинні. Відповідно, якщо не можна буде повернутися до школи, то є два варіанти", - зазначила Коберник і запропонувала свої варіанти дистанційного навчання для школярів.

"Чи будуть розроблені якісь плани щодо соціального дистанціювання — обмеження, чергування, робота у менших групах з додатковою оплатою роботи вчителів, тому що буде більше змін в школах. Чи буде дистанційне навчання. В тому числі якщо влада побоїться боротися за дисципліну в школах, пояснювати, розробляти складні варіанти перебування дітей в школах. Це складно, але інші країни цим займаються, щоб зберегти соціалізацію", - пояснила експерт.

Вона додала, що варіанти навчання в умовах нинішніх реалій треба продумувати заздалегідь, через те, що спрогнозувати ситуацію з COVID-19 до вересня зараз ніхто не зможе.

"Я думаю, жоден міністр у світі не знає, як почати навчання 1 вересня, і Україна не виняток. Необхідно, щоб влада готувалася до цього, а не перекладала відповідальність на вчителів чи батьків за навчання дітей. Форма навчання повинна відповідати епідемічній ситуації. Якщо вона дозволить відкрити школи, то вони повинні відкритися. Влада повинна розробити кілька регламентів для варіантів подій. Якщо відкриття шкіл буде неможливо, влада повинна розробляти план вже зараз перевірити наявність необхідних гаджетів, і так далі. Можуть бути виділені кошти на перенавчання вчителів, як ефективно працювати в дистанційній формі", - резюмувала Іванна Коберник.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що міністр освіти України розповів, які варіанти навчання розглядають з 1 вересня.

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Автор: Анна Шиканова