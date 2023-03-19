Директор музея из Киевской области поделилась своей историей с музеем "Голоса мирных"

"24 февраля я проснулась до четырех часов утра. Впоследствии почувствовала страшные взрывы и сильную вибрацию. Увидела в небе огромные вспышки. Собрала чемодан, вышла на улицу, там собирались соседи. Люди просто начали прятаться", - вспоминает женщина.

В первый день большой войны бойцы ВСУ попросили всех жителей покинуть дом, ведь он расположен как щит и оставаться там было опасно. Наталья начала проситься к коллегам, друзьям, но все по разным причинам отказали женщине в убежище. В конце концов, очутилась в подвале вместе с соседкой, где провела 9 суток.

Позже ей удалось эвакуироваться в соседнее село - вывезли в машине, которая приехала за хлебом. Но там у сестры она долго не выдержала: очень хотелось домой. 17 марта с тревожным чемоданом и котятами в корзине Наталья пять часов уходила домой пешком через оккупированную территорию. До освобождения Киевской области женщине пришлось еще многое пережить.

"На третьем этаже у нас находится музей: это бабушкина полесская избушка, народная горница и музей боевой и трудовой славы. Когда зашли враги, они избили очень многое, поломали, порвали даже старые вышивки и кое-что украли", - рассказывает Наталья.

Вспоминая те дни, женщина сожалеет о поврежденных и украденных экспонатах. Говорит, что больше таких нигде не сыщешь.

История Натальи вошла в архив музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова. Это масштабный архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив музея насчитывает более 60 000 историй.