"Динамо" совместно с Фондом братьев Суркисов передал очередную помощь пограничникам
Футбольный клуб "Динамо" (Киев) совместно с Фондом братьев Суркисов передал очередную помощь подразделениям пограничных войск.
Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Как говорится в сообщении, в подразделения были доставлены 9 паллет гуманитарной помощи. Этот гуманитарный груз включал в себя влажные салфетки, антибактериальные средства и другие различные средства гигиены.
По словам самих военных, эта помощь как никогда актуальна, потому что средства гигиены регулярно необходимо пополнять в связи с постоянным их потреблением. И эти вещи всегда являются одними из самых востребованных пожеланий военнослужащих.
Управление пограничных войск выразили благодарность фонду и футбольному клубу, и надеются на продолжение сотрудничества.
В свою очередь, ФК "Динамо" и фонд благодарны за помощь в реализации гуманитарной миссии благотворительной организации "Каритас" и Юлии Костецкой.
Напомним, ранее сообщалось, что ФК "Динамо" и Фонд братьев Суркисов передавали средства гигиены для военных.