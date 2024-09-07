Дима Каднай назвал топ любимых мест в Киеве, где его часто можно встретить

"На самом деле очень люблю прогуляться по городу. Киев очень вдохновляет", - говорит артист.

Недавно, к примеру, Дима открыл для себя парк Бабий Яр.

"Знал, где он находится, знал историю, но никогда не погружался внутрь. А тут зашел и увидел, что там есть целая инсталляция, которая меня очень поразила! Советую всем посмотреть", - рекомендует он.



Дмитрий Каднай (фото: Новый канал)

Также Каднай любит пройтись по Андреевскому спуску.

"Хоть это и классика, но мне очень нравится. Ассоциируется с приездом в Киев, потому что тетя сказала: "Прежде всего надо посмотреть спуск". Я так и сделал", - с улыбкой признается он.

Также артисту очень нравится ВДНХ и район ипподрома. Более того, Дмитрий частенько, когда имеет свободное время, занимается ездой на лошадях.

"Когда мы снимали клип на песню "Плен", то я тренировался на том ипподроме. Надо было за месяц научиться ездить верхом без седла. У меня это получилось. И вместе с тем появилась любовь к этому занятию. С тех пор, когда мне удается, я сразу еду к лошадям. После такой встречи чувствую себя очень хорошо", - подытоживает музыкант.

Кто такой Дмитрий Каднай

Дима родился в Днепре. Начал свою музыкальную карьеру как участник первого сезона украинского реалити-шоу "Фабрика звезд". Хотя он и не стал победителем, но приобрел большую популярность среди зрителей.

Дмитрий Каднай (фото: instagram.com/kadnay)

После "Фабрики" Дмитрий вместе с Филиппом Коляденко создал группу KADNAY, которая исполняет музыку в стиле инди-поп. Группа получила признание как в Украине, так и за ее пределами.

Дмитрий Каднай (фото: instagram.com/kadnay)

KADNAY были полуфиналистами национального отбора на Евровидение-2017 и финалистами отбора 2018 года.

Также Дима и Филипп являются двукратными лауреатами премии Золотая Жар-птица (в 2018-м и 2019-м годах) в номинации "инди".

Кроме того, он частый участник разнообразных телешоу, а также известен своими актерскими способностями.

Дмитрий Каднай (фото: instagram.com/kadnay)