Дикие и свободные: 5 животных, которых не удалось приручить человеку

Зебры

Колонисты столкнулись с транспортными проблемами, когда начали углубляться в Африку в 19-20 веках. Их лошади были подвержены разным заболеваниям, и привезти новых лошадей из Европы не всегда было так просто.

Чтобы решить проблему, они попытались приручить зебру, близкую родственницу лошадей и ослов, живущую на африканских равнинах. Зебры имеют иммунитет ко многим болезням, поражающим лошадей. Однако все попытки приручить зебру не удались.

Зебра является очень бдительным и агрессивным животным, которое всегда держится на страже. Она имеет подозрительное отношение к другим животным, включая людей, и легко уйдет от любой угрозы. Зебра является быстрым бегуном, что делает ее тяжелой для ловли. Если ее поймают, она может нанести сильные удары ногами и укусы в попытке скрыться.

Хотя колонистам удалось раздобыть некоторых зебр, они быстро поняли, что эти животные мельче лошадей и ездить верхом на них неудобно. Кроме того, зебры не любят, когда на них ездят, и через некоторое время станут агрессивными даже после того, как их приручили.

Агрессивный характер зебры прослеживается в ее эволюции. Он разделяет свою среду обитания с хищниками, такими как львы, крокодилы, гиены, леопарды и человек. Это была серьезная проблема для колонистов, которые опасались, что этих хищников будут привлекать их одомашненные зебры.

Самый большой вид зебр в мире (фото: Википедия)

Большие белые акулы

Серия попыток приручить или одомашнить большую белую акулу потерпела неудачу, потому что пойманные акулы обычно погибают в течение нескольких дней. Первый большой белый, которого держали в плену, умер через несколько часов. Дольше всего это животное содержится в неволе - 16 дней.

Пойманные большие белые акулы могут биться головой о стеклянные стенки аквариума. Одна акула, удерживаемая в аквариуме Окинава Чурауми в Японии, продолжала биться головой о стеклянную стену, пока не умерла. Еще одна, которую удерживали в калифорнийском аквариуме Монтерей-Бэй, непрерывно ударялась головой о стену и нападала на двух других акул, пока ее не освободили.

Большие белые акулы плохо чувствуют себя в неволе по нескольким причинам. Во-первых, это великие путешественники, способные перемещаться по всему океану. Им также нужно много воды, чтобы дышать. Да, даже большие аквариумы для них слишком малы.

Пойманные акулы также невероятно агрессивны и, как правило, отказываются от еды. Когда они это делают, им нужна живая добыча, которую трудно обеспечить в рамках аквариума.

Большая белая акула на острове Исла-Гвадалупе, Мексика (фото: Википедия)

Слоны

Азиатские слоны не считаются домашними животными, хотя их отлавливают и дрессируют уже более 3000 лет. Скорее, их относят к прирученным диким животным. Пойманные и дрессированные азиатские слоны не считаются домашними животными, потому что их не разводят выборочно.

Селективное разведение означает, что люди отбирают потомство для размножения на основе определенных благоприятных признаков. Чтобы быть одомашненными, их нужно было селективно разводить до 12 поколений. До 12 поколения они должны генетически отличаться от своих диких предков и считаться домашними.

Вообще пойманных азиатских слонов разводят селективно. (Только некоторые из них были выведены селекционно после второго поколения) Это делает слонов все еще дикими животными.

Они позволяют людям ездить на них только потому, что они обучены. Со всем тем они такие же, как и любое дикое животное, что делает их непредсказуемыми.

Слон индийский (фото: Википедия)

Бонобо

Бонобо (карликовые шимпанзе) уникальны в этом списке, потому что они не дикие животные. Они домашние животные, хотя они не были одомашнены людьми. Бонобо одомашнили себя.

Ученые не уверены, как это произошло. Но они считают, что это начало происходить около двух миллионов лет назад, когда в Африке образовалась река Конго. Это событие разделило живших там предков бонобо и шимпанзе. Приматы к северу от реки эволюционировали, чтобы стать большими и агрессивными, потому что они конкурировали с большими гориллами за еду.

На другом берегу реки жили приматы, впоследствии ставшие бонобо. Еды у них было предостаточно, да и горилл тоже не было. Их самки становились привередливыми и решали, с какими самцами они хотят спариваться. Агрессивные самцы вымирали потому, что самки предпочитали более нежных самцов.

Бонобо добывает термитов (фото: Википедия)

Бегемоты

Люди мудро держатся подальше от бегемота, одного из самых смертоносных животных в мире. Каждый год бегемоты убивают больше людей, чем львы, слоны, леопарды, буйволы и носороги вместе взятые.

Очевидно, что любая встреча человека с бегемотом, скорее всего, кончится плохо для человека. У бегемотов большие зубы и невероятная скорость. Они могут бегать до 48 километров в час, вопреки своему огромному весу. Для сравнения, самый быстрый человек в мире, Усэйн Болт, едва достигает 45 километров в час.

И все же были независимые попытки одомашнить бегемота. Как и ожидалось, эти усилия закончились плачевно. В 2011 году южноафриканский фермер и армейский офицер Мариус Эльс был убит 1,2-тонным пятилетним бегемотом, которого он пытался одомашнить.

Эльс называл бегемота Хамфри и считал его домашним любимцем. Он часто брал Хамфри купаться с ним вместе, и однажды покатался на нем, сказав, что животное для него "как сын". Хамфри не считал Эльса отцом, потому что он убил его в той же реке, в которой они купались.

До того как убить Эльса, Хамфри уже был известным "местным террористом" в районе, где они жили. Однажды бегемот погнался за мужчиной и его внуком на дерево после того, как они сплавились на каноэ по реке, протекавшей через ферму Эльса.

Хамфри также был печально известен тем, что убивал телят и преследовал игроков в гольф на соседнем поле для гольфа.

Гипопотам в Национальном парке озера Маньяра (фото: Википедия)