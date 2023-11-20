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Советы, которые помогут спасти любимую одежду от катышек

Как избавиться от катышек на любимой одежде (фото: Freepik)
Автор: Юлия Любченко

Каждый из нас хоть раз сталкивался с такой проблемой, как катышки на одежде, особенно на свитерах или любимых брюках. И это явление, конечно, портит внешний вид и впечатление людей о вас.

О том, как спасти любимые вещи от катышек, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram -канал стилистки Элиз Ган "Кишеньковий стилист".

Как катышки влияют на ваш имидж

Казалось бы это такая мелочь, которую почти невозможно заметить окружающим, но это не совсем так. Катышки - это настоящий враг, который выступает разрушительной силой для любого стиля.

А причин может быть много, поэтому свою одежду следует любить и заботиться о ней не меньше, чем о технике, например.

Причина первая: они добавляют нечистоплотности любой вещи и образу, даже если это носки, которые никто не видит.

Причина вторая: неряшливому человеку трудно довериться и быть уверенным в его ответственности, если обычный уход за вещами имеет сложности. Таким образом, вы можете подвергнуть сомнению свою репутацию.

Причина третья: одна мысль о том, что ваша вещь не в порядке, подорвет вашу уверенность.

Причина четвертая: все мы знаем, что отсутствие уверенности проявляется не только в решительности, но и в ощущении себя в целом.

Причина пятая: каждая солидная женщина всегда следит за своим внешним видом и не проявит к себе неуважение в виде катышек на одежде.

Причина шестая: чистоплотные вещи - это залог красивого и привлекательного вида. Имидж и стиль проявляется не только в красивых вещах, но и ухоженных, готовых в любой момент увидеть мир.

Если относиться с уважением и заботой к своим вещам и своему гардеробу - ваши вещи не только помогут в поддержке персонального стиля, но и будут верно служить долгое время и вы с радостью сможете наслаждаться долгие годы любимой одеждой и ее хорошим состоянием.

Как убрать катышки из одежды (фото: Freepik)

Как избавиться от катышек на любимой одежде

  • производите ревизию в гардеробе хотя бы 1 раз в сезон. Просмотрите каждую вещь и уберите те, которые потеряли свою презентабельность.
  • избавиться от катышек можно собственноручно, для этого нужно взять специальный скребок или машинку. Также можно отдать вещь в химчистку или на реставрацию.
  • если ваша вещь не подлежит восстановлению - лучше приобрести другую такую же на замену, или выбрать похожую модель. Главное, не оставлять вещь портящую имидж только потому, что это любимая кофточка.
  • выбирайте вещи из качественного материала. Таким образом вы значительно продлите срок службы одежды.

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