Названы 4 продукта, которые очистят организм от токсинов и шлаков

Полезные продукты

По словам диетолога Натальи Самойленко, тело человека уже оснащено природными системами детоксикации, прежде всего через печень, почки и другие органы.

Несмотря на то, что идея специальной детоксикационной диеты может показаться привлекательной, она часто предполагает строгие диетические ограничения, которые могут быть как нездоровыми, так и неустойчивыми в долгосрочной перспективе.

Вместо этого следует сосредоточиться на потреблении сбалансированной диеты.

Крестоцветные овощи

Брокколи, брюссельская капуста и цветная капуста могут активировать ферменты, которые помогают расщеплять проканцерогены и поддерживать глутатион, регулирующий иммунную систему и улучшающий детоксикацию.

Ягоды

Ягоды богаты питательными веществами и фитохимическими веществами, такими как флавоноиды. Такие вещества оказывают защитное действие против воспалительных состояний, заболеваний сердца и различных видов рака.

Виноград

Виноград содержит ресвератрол, который расширяет кровеносные сосуды, уменьшает свертываемость крови и уменьшает боль и отек.

Продукты с ликопином

Ликопин - это соединение, которое придает таким продуктам, как помидоры, гуава и арбуз, красный цвет. Также он имеет высокий антиоксидантный потенциал, один из самых высоких в группе растительных пигментов, называемых каротиноидами.

К тому же, такое соединение может оказывать защитное действие против таких состояний, как рак, в частности рак предстательной железы, а также заболевания сердца и печени.

Ошибочные представления о детоксикации

Детокс-диеты из интернета часто предполагают использование слабительных средств,