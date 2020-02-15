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Дієтолог заборонив їсти банани вранці: чому це не можна робити

STYLERЖиття    15.02.2020 - 08:55
Дієтолог заборонив їсти банани вранці: чому це не можна робити
Банани не можна їсти вранці (фото: pixabay.com)

Дієтолог розповів, чому не можна їсти банани вранці

Банани - одні з улюблених фруктів багатьох українців, але не всі знають, чому це солодке ласощі не можна їсти вранці, а саме на голодний шлунок. Відомий дієтолог Деріл Джофри розповів, чому краще утриматися від бананів на сніданок. Він повідомив, що у цьому фрукті міститься 25 грамів цукру, саме це вплине на те, що рівень глюкози в організмі підвищиться і ви знову захочете їсти.

"Банани дадуть вам швидкий імпульс енергії, але незабаром ви втомитеся і відчуєте голод. Їх можна назвати природними цукерками – з'їдені вранці без нічого, ці плоди призведуть до збільшення рівня цукру в крові і спровокують загострений апетит, що призводить до переїдання", – зазначив дієтолог.

Він уточнив, що банани багаті калієм, магнієм, клітковиною, але вживання тільки одного цього фрукта до обіду не забезпечить організм необхідною енергією.

"Вживання одних лише плодів є поганою ідеєю. Потрібно поєднувати їх з корисними жирами - арахісовим маслом, натуральним йогуртом, кашами, які нейтралізують дію цукру і запобіжать сплеск інсуліну. Без такої балансування багато переваги бананів губляться, в той час як в крові збільшуються рівні цукру та кислоти", – сказав Джофри.

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