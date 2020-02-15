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Диетолог запретил есть бананы утром: почему это нельзя делать

STYLERЖизнь    15.02.2020 - 08:55
Диетолог запретил есть бананы утром: почему это нельзя делать
Бананы нельзя есть утром (фото: pixabay.com)

Диетолог рассказал, почему нельзя есть бананы утром

Бананы - одни из любимых фруктов многих украинцев, но не все знают, почему это сладкое лакомство нельзя есть утром, а именно на голодный желудок. Известный диетолог Дэрил Джофри рассказал, почему лучше воздержаться от бананов на завтрак. Он сообщил, что в этом фрукте содержится 25 граммов сахара, именно это повлияет на то, что уровень глюкозы в организме повысится и вы скоро снова захотите есть.

"Бананы дадут вам быстрый импульс энергии, но вскоре вы устанете и почувствуете голод. Их можно назвать природными конфетами – съеденные утром без ничего, эти плоды приведут к увеличению уровня сахара в крови и спровоцируют обостренный аппетит, приводящий к перееданию", – отметил диетолог.

Он уточнил, что бананы богаты калием, магнием, клетчаткой, но употребление только одного этого фрукта до обеда не обеспечит организм необходимой энергией.

"Употребление одних только плодов является плохой идеей. Нужно сочетать их с полезными жирами - арахисовым маслом, натуральным йогуртом, кашами, которые нейтрализуют действие сахара и предотвратят всплеск инсулина. Без такой балансировки многие преимущества бананов теряются, в то время как в крови увеличиваются уровни сахара и кислоты", – сказал Джофри.

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