Диетолог Усика сказала, какие анализы нужно сдавать хотя бы раз в год

Во избежание опасных болезней, следует раз в год сдавать определенные анализы, которые покажут общее состояние организма.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу врача-диетолога Екатерины Толстиковой, которая сотрудничает с боксером Александром Усиком.

Какие анализы нужно сдавать раз в году

По словам эксперта, следует проверять организм на уровне биохимических реакций, эти показатели покажут, "все ок с вами, или нет".

Гормоны щитовидной железы

Прежде всего тиреотропный гормон (ТТГ), но это гормон гипофиза.

Это основной регулятор функций щитовидной железы, синтезируемый в передней доле гипофиза. Основная его функция заключается в поддержании устойчивого уровня тиреоидных гормонов.

"Руководит гормонами щитовидной железы, поэтому его следует проверять", - отметила диетолог.

Он является основным регулятором расхода энергии, участвует в процессах роста и развития внутренних органов. При изменении уровня содержания тиреотропного гормона нарушается обмен веществ, появляются слабость и постоянная усталость.

Показатели стресса

Уровень кортизола проверяют с помощью анализа, для которого происходит забор слюны.

Лабораторный анализ предназначен для диагностики отклонений в работе системы "гипоталамус - гипофиз - надпочечники". Этот гормон участвует в контроле метаболизма углеводов, жиров и белков, поддержании артериального давления и работе иммунной системы.

Также диетолог советует проверить пролактин - это гормон, который покажет в стрессе ли ваш организм, или нет.

ЛГ и ФСГ

Врач пояснила, что фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) и лютеинизирующий гормон (ЛГ) - это гормоны гипофиза и они могут указывать на то, "перевозбуждены ли вы в плане стресса".

Также показывают, нормально ли работает ваша половая функция, все ли хорошо с либидо и фертильностью.

ДГЭА

Дегидроэпиандростерон (ДГЭА) показывает, как организм реагирует на стресс.

Ускоряют снижение уровня данного гормона в организме физическая и эмоциональная перегрузка.

Индекс HOMA

Это показатель углеводного обмена. Его можно самостоятельно рассчитать или сдать этот показатель.

Если нарушен углеводный обмен, то это будет приводить ко многим проблемам и метабиологическим заболеваниям.

Дефициты витаминов

Дефициты витамина D и ферритина оказывают влияние на состояние желез и систем организма. Понижение содержания ферритина в сыворотке крови является первым показателем уменьшения запасов железа в организме.

В то же время избыток железа может быть вредным для здоровья: приводит к проблемам с печенью, сосудами и сердцем.

Гомоцистеин

Гомоцистеин - маркер смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и старения мозга.

Это показатель, который будет показывать, как быстро вы стареете и есть ли у вас склонность к проблемам сосудов и сердечно-сосудистой системе.