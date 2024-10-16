Диетолог Усика сказала, какие анализы нужно сдавать хотя бы раз в год
Во избежание опасных болезней, следует раз в год сдавать определенные анализы, которые покажут общее состояние организма.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу врача-диетолога Екатерины Толстиковой, которая сотрудничает с боксером Александром Усиком.
Какие анализы нужно сдавать раз в году
По словам эксперта, следует проверять организм на уровне биохимических реакций, эти показатели покажут, "все ок с вами, или нет".
Гормоны щитовидной железы
Прежде всего тиреотропный гормон (ТТГ), но это гормон гипофиза.
Это основной регулятор функций щитовидной железы, синтезируемый в передней доле гипофиза. Основная его функция заключается в поддержании устойчивого уровня тиреоидных гормонов.
"Руководит гормонами щитовидной железы, поэтому его следует проверять", - отметила диетолог.
Он является основным регулятором расхода энергии, участвует в процессах роста и развития внутренних органов. При изменении уровня содержания тиреотропного гормона нарушается обмен веществ, появляются слабость и постоянная усталость.
Показатели стресса
Уровень кортизола проверяют с помощью анализа, для которого происходит забор слюны.
Лабораторный анализ предназначен для диагностики отклонений в работе системы "гипоталамус - гипофиз - надпочечники". Этот гормон участвует в контроле метаболизма углеводов, жиров и белков, поддержании артериального давления и работе иммунной системы.
Также диетолог советует проверить пролактин - это гормон, который покажет в стрессе ли ваш организм, или нет.
ЛГ и ФСГ
Врач пояснила, что фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) и лютеинизирующий гормон (ЛГ) - это гормоны гипофиза и они могут указывать на то, "перевозбуждены ли вы в плане стресса".
Также показывают, нормально ли работает ваша половая функция, все ли хорошо с либидо и фертильностью.
ДГЭА
Дегидроэпиандростерон (ДГЭА) показывает, как организм реагирует на стресс.
Ускоряют снижение уровня данного гормона в организме физическая и эмоциональная перегрузка.
Индекс HOMA
Это показатель углеводного обмена. Его можно самостоятельно рассчитать или сдать этот показатель.
Если нарушен углеводный обмен, то это будет приводить ко многим проблемам и метабиологическим заболеваниям.
Дефициты витаминов
Дефициты витамина D и ферритина оказывают влияние на состояние желез и систем организма. Понижение содержания ферритина в сыворотке крови является первым показателем уменьшения запасов железа в организме.
В то же время избыток железа может быть вредным для здоровья: приводит к проблемам с печенью, сосудами и сердцем.
Гомоцистеин
Гомоцистеин - маркер смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и старения мозга.
Это показатель, который будет показывать, как быстро вы стареете и есть ли у вас склонность к проблемам сосудов и сердечно-сосудистой системе.
Ранее врач называла 3 обследования, которые помогут избежать диабета и рака.
Читайте также, как подготовиться к анализам на уровень гормонов, чтобы результаты были достоверными.
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